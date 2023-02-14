Предпринимателя в ЯНАО выгоняют из ТРЦ из-за конфликта, который произошел год назад

Предприниматель из Нового Уренгоя подала заявление в полицию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Руководство торгового центра «Солнечный» в Новом Уренгое (ЯНАО) в одностороннем порядке расторгло договор аренды с владельцем магазина премиальной мужской одежды «Marina Yachting» и упаковало его имущество. Об этом дочь предпринимателя Юлия Соловей написала на личной странице главы города Андрея Воронова в telegram-канале.

«Андрей Валерьевич, здравствуйте. Вот так беспределит МРЦ „Солнечный“ в Вашем любимом магазине „Marina Yachting“, расположенном на первом этаже. Самовольно упаковывают принадлежащее индивидуальному предпринимателю имущество», — написала Соловей.

Адвокат предпринимателя Александр Репринцев рассказал агентству, что о расторжении договора аренды предпринимателя не уведомили. «Собственник всего торгового центра решил в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды с предпринимателем Анной Быковой, при этом надлежащим образом не уведомив об этом. Пришли, вскрыли помещение арендатора и самовольно начали упаковывать вещи», — рассказал Репринцев.

По словам собеседника агентства, основанием для закрытия магазина послужили несвоевременные платежи по аренде около года назад. «Сейчас долгов нет, даже наоборот, вперед оплаченные деньги никто не вернул», — прокомментировал Репринцев. Корреспонденту руководство торгового центра отказалось комментировать инцидент. Агентство пыталось связаться с адвокатом, который представляет интересы владельца ТЦ «Солнечный». На момент публикации, на телефонный звонок никто не ответил. В пресс-службе регионального МВД агентству прокомментировали, что обращение зарегистрировано. «Данный факт зарегистрирован в ОМВД России по городу Новый Уренгой. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что бизнесмены из Нового Уренгоя обратились за помощью к представителям регионального следственного комитета. После встречи руководители ведомств дали необходимые поручения подчиненным.