Семейная фирма экс-губернатора просит признать банкротом бывшего главу региона

15 февраля 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

После покупки семьей Дубровского ПО «Монтажник» строило в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление от ПО «Монтажник» о признании банкротом экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Об этом говорится в документах суда. ПО «Монтажник» принадлежит семье Дубровских. «Заявление об установлении размера требований кредиторов. Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом», — говорится в базе данных суда, заявление пока не принято к производству. После покупки семьей Дубровского в 2018 году ПО «Монтажник» строило в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. Когда было освоено несколько миллиардов рублей из бюджета области, стройку заморозили. Экс-директор фирмы Алексей Павлюк осужден за мошенничество. В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился, кредиторы взыскивают с фирмы около 2 млрд рублей — из них порядка 1 млрд с самого экс-губернатора и его сына. Сам Дубровский, ушедший в отставку с поста губернатора в марте 2019 года, находится за границей. Его сын Александр уже признан банкротом. От общения со СМИ Дубровские отказываются. Более миллиарда рублей Дубровского-старшего находятся под арестом.

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление от ПО «Монтажник» о признании банкротом экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Об этом говорится в документах суда. ПО «Монтажник» принадлежит семье Дубровских. «Заявление об установлении размера требований кредиторов. Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом», — говорится в базе данных суда, заявление пока не принято к производству. После покупки семьей Дубровского в 2018 году ПО «Монтажник» строило в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. Когда было освоено несколько миллиардов рублей из бюджета области, стройку заморозили. Экс-директор фирмы Алексей Павлюк осужден за мошенничество. В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился, кредиторы взыскивают с фирмы около 2 млрд рублей — из них порядка 1 млрд с самого экс-губернатора и его сына. Сам Дубровский, ушедший в отставку с поста губернатора в марте 2019 года, находится за границей. Его сын Александр уже признан банкротом. От общения со СМИ Дубровские отказываются. Более миллиарда рублей Дубровского-старшего находятся под арестом.