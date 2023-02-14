Семейная фирма экс-губернатора просит признать банкротом бывшего главу региона

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление от ПО «Монтажник» о признании банкротом экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Об этом говорится в документах суда. ПО «Монтажник» принадлежит семье Дубровских.
«Заявление об установлении размера требований кредиторов. Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом», — говорится в базе данных суда, заявление пока не принято к производству.
После покупки семьей Дубровского в 2018 году ПО «Монтажник» строило в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. Когда было освоено несколько миллиардов рублей из бюджета области, стройку заморозили. Экс-директор фирмы Алексей Павлюк осужден за мошенничество. В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился, кредиторы взыскивают с фирмы около 2 млрд рублей — из них порядка 1 млрд с самого экс-губернатора и его сына.
Сам Дубровский, ушедший в отставку с поста губернатора в марте 2019 года, находится за границей. Его сын Александр уже признан банкротом. От общения со СМИ Дубровские отказываются. Более миллиарда рублей Дубровского-старшего находятся под арестом.
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