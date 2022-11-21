Суд оставил под арестом имущество челябинского экс-губернатора на 1 млрд рублей

Суд вернул жалобу представителям Бориса Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд не стал рассматривать заявление экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о снятии ареста с его имущества на сумму почти в 1 млрд рублей. Это следует из базы судебных дел. Арест был наложен в качестве обеспечительной меры по ходатайству конкурсного управляющего в рамках дела о банкростве контролируемого семьей экс-чиновника ПО «Монтажник» (Магнитогорск).

«Дубровским Борисом Александровичем апелляционная жалоба подана с нарушением требований, установленных частью 3, пунктом 3 части 4 статьи 260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оставить жалобу без движения», — говорится в документах 18 Апелляционного суда.

В решении указано, что экс-губернатор не представил доказательств о направлении апелляционной жалобы другим участникам процесса. Бывшему главе региона предложено до 15 декабря исправить нарушения, чтобы его заявление могли рассмотреть.

С заявлением в суд обратились конкурсный управляющий Елена Соломка и несколько фирм-кредиторов разорившегося ПО «Монтажник», контролируемого семьей Дубровских: ООО «Символ Бетон», «МагСтрой», «МСБ-Инжиниринг», «Челябинск-Восток-Сервис», «Ависком» и АО «КредитУралБанк». Помимо самого экс-чиновника, они требовали привлечь к субсидиарной ответственности его сына, Александра Дубровского. Однако тот уже признан банкротом по собственному заявлению.

Дубровские купили «Монтажник», когда глава семейства руководил регионом — в 2017 году. Фирма занялась строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. В проект вложили 4,5 млрд рублей из бюджета области, но после окончания нулевого цикла работы остановили и началось расследование уголовных дел. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. Представители семьи Дубровских не комментируют обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника». Сам он находится за границей.