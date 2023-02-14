Тюменцев чуть не отравили пестицидами и канцерогенами

После обработки в поле, мягкая пшеница могла быть заражена тяжелыми отравляющими веществами Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Крупная зерновая компания из Голышмановского городского округа Тюменской области планировала сбыть в пекарни зерно, потенциально зараженное пестицидами и канцерогенами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. ООО «Юг-Агро» планировала отправить на реализацию мягкую пшеницу, не прошедшую всех необходимых проверок.

«Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний, но не проведены исследования на показатели качества. Нет данных о проверке на ядовитые вещества, которые применяли к пшенице в 2022 году. Это явное нарушение технического регламента «О безопасности зерна», — сообщили в пресс-службе тюменского Россельхознадзора.

Предположительно, зерно могло содержать пестициды и тяжелые канцерогены. По мнению инспекторов, товар не успел попасть в пекарни. Это подтверждают и в Департаменте здравоохранения Тюменской области. «В 2023 году случаев отравления такими веществами в голышмановской больнице не фиксировали, обращений не было», — пояснила URA.RU в депздраве.

Ранее агентство сообщало, что сомнительное зерно местные производители пытались продать не только на территории Тюменской области. В декабре 2022 года Россельхознадзор остановил отправку опасного товара в Ирак.