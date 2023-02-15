Россия готовит экстренное заседания Совбеза ООН

Лавров заявил, что Россия готовит спецзаседание Совбеза ООН о расследовании взрывов на «Северных потоках»

Россия будет готовить специальное заседание в Совбезе ООН, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Повреждения «Северных потоков»

Россия организует специальное заседание Совбеза ООН по поводу необходимости международного расследования теракта на «Северных потоках». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы обратились в ООН, поставили там этот вопрос. Готовим специальное заседание Совета Безопасности. Будем требовать найти какую-то форму расследования», — заявил Сергей Лавров во время выступления на «Правительственном часе» в Госдуме. Трансляция заседания велась на youtube-канале МИД РФ.

Лавров также отметил, что Россия не согласна с заявлением генсека ООН Антониу Гутерриша, который отмечал, что у ООН нет полномочий проводит такие расследования. Однако Лавров считает, что у ООН есть такие права.

Взрывы на «Северном потоке — 1» и на «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября. После этого началась расследование, в которое не допустили Россию. Американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывы на двух «Северных потоках» показывают «изумительный уровень глупости со стороны Белого дома и президента США Джо Байдена». Его слова приводит RT.