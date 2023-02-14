Местные жители заметили, что на некоторых мостах с тротуаров не убирают снег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В некоторых округах Курганской области долгое время не убирают снег с тротуаров мостов. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Мост в Балках в Кетовском округе. Снег на тротуаре, похоже, давно не чистили», — рассказал читатель, отправив фото моста. По его словам, с похожей проблемой столкнулись жители Куртамышского округа и пожаловались на эту ситуацию местным журналистам. По данным источника URA.RU, связанного с дорожной сферой, из-за незаключенного контракта, в феврале в регионе не производилась уборка мостов.

На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до главы госоорганизации «Курганавтодор» Павла Ганина. В приемной сказали, что он был занят. До этого Ганин отвечал URA.RU, что документация на конкурс, связанный с содержанием мостов в регионе проходит согласование. Пока, по его словам, за мостами следят подрядчики, которые временно работают на этих участках. Ранее URA.RU направляло запрос по теме уборки мостов в областной департамент информационной и внутренней политики. На момент написания новости, ответ не был получен.

Ранее представители УФАС аннулировали закупку, связанную с содержанием мостов Курганской области. Это связано с тем, что в конкурсной документации, подготовленной сотрудниками областного правительства, были допущены ошибки.

Так выглядит тротуар на мосту в Кетовском округе Фото: читатель URA.RU