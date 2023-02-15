Пригожин похвалил «убитого кувалдой» бойца ЧВК «Вагнер». Видео

Военкор Коц опубликовал видео с «казненным кувалдой» бойцом ЧВК «Вагнер» и Пригожиным
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, сво, наемники
Боец ЧВК «Вагнера» вернулся из плена ВСУ и прокомментировал «свою казнь кувалдой» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боец ЧВК «Вагнера» Дмитрий Якущенко, которого ранее якобы «казнили кувалдой», вернулся из украинского плена и появился на видео рядом с основателем военной компании Евгением Пригожиным. Пригожин похвалил бойца за то, что он принес много полезной информации.

«Боец выполнял боевую задачу и заблудился, в плену себя вел как нормальный мужчина. Вернулся из плена, принес большое количество нужной информации», — рассказал Евгений Пригожин, видео опубликовал Александр Коц в своем telegram-канале.

Ранее в СМИ появилось видео о якобы казни бойца ЧВК «Вагнера» кувалдой, передает сайт MK.RU. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказал, что собирается обратиться в Следственный комитет из-за опубликованного видео. Евгений Пригожин отметил, что видео с казнью похоже на фильм.

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Боец ЧВК «Вагнера» Дмитрий Якущенко, которого ранее якобы «казнили кувалдой», вернулся из украинского плена и появился на видео рядом с основателем военной компании Евгением Пригожиным. Пригожин похвалил бойца за то, что он принес много полезной информации. «Боец выполнял боевую задачу и заблудился, в плену себя вел как нормальный мужчина. Вернулся из плена, принес большое количество нужной информации», — рассказал Евгений Пригожин, видео опубликовал Александр Коц в своем telegram-канале. Ранее в СМИ появилось видео о якобы казни бойца ЧВК «Вагнера» кувалдой, передает сайт MK.RU. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказал, что собирается обратиться в Следственный комитет из-за опубликованного видео. Евгений Пригожин отметил, что видео с казнью похоже на фильм.
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