Бывший замгубернатора получит новый пост в курганском правительстве. Инсайд

15 февраля 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

В Кургане обсуждают новую должность Ларисы Кокориной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший замгубернатора Курганской области по соцполитике Лариса Кокорина может занять пост советника главы региона. О новом месте работы ушедшей в отставку чиновницы URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. «Кокорину рекомендовали на должность советника губернатора по социальным вопросам. В этой сфере у нее большой опыт работы, есть связи и влияние», — указал инсайдер агентства. Другой источник из числа региональных чиновников добавил, если Кокорина станет советником, то, в первую очередь, будет помогать новому замгубернатора Наталье Кириловой. Вопросы по теме направлены Ларисе Кокориной в мессенджер. На момент публикации комментарий от нее не был получен. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать вероятное назначение Кокориной на новую должность и рассказать, какие сферы она будет курировать. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писал, что Кокорина, которая была замгубернатора по соцполитике с сентября 2020 года, ушла в отставку. Этот пост заняла экс-глава Контрольно-счетной палаты региона Наталья Кирилова.

Бывший замгубернатора Курганской области по соцполитике Лариса Кокорина может занять пост советника главы региона. О новом месте работы ушедшей в отставку чиновницы URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. «Кокорину рекомендовали на должность советника губернатора по социальным вопросам. В этой сфере у нее большой опыт работы, есть связи и влияние», — указал инсайдер агентства. Другой источник из числа региональных чиновников добавил, если Кокорина станет советником, то, в первую очередь, будет помогать новому замгубернатора Наталье Кириловой. Вопросы по теме направлены Ларисе Кокориной в мессенджер. На момент публикации комментарий от нее не был получен. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать вероятное назначение Кокориной на новую должность и рассказать, какие сферы она будет курировать. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писал, что Кокорина, которая была замгубернатора по соцполитике с сентября 2020 года, ушла в отставку. Этот пост заняла экс-глава Контрольно-счетной палаты региона Наталья Кирилова.