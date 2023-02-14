Жителей ЯНАО предостерегли от покупки жилья в аварийных домах

15 февраля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Ямальцам посоветовали изучить все нюансы при покупке жилья в аварийке Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители ЯНАО чаще покупают недвижимость в аварийных домах из расчета получить новую при расселении. Как рассказал руководитель агентства недвижимости «Insight» в Новом Уренгое (ЯНАО) Павел Ковалевич, при покупке недвижимости в таких домах есть много нюансов, которые нужно учитывать. «В основном квартиры в деревянных аварийных домах люди покупают не от того, что они им нравятся, а чаще из-за того, чтобы поучаствовать в программе по расселению аварийного жилья и получить квартиру в более выгодном районе, при этом сэкономив. Но там очень много нюансов и нужно быть уверенным, что дом действительно находится в списках на расселение, и что людям будет выдаваться какое-то альтернативное жилье», — прокомментировал Ковалевич. Отмечается, что не все дома подходят под данные программы и в целом, есть определенные условия для участия в них. При этом, по словам собеседника агентства, при покупке квартиры в таких домах не выдаются ипотечные займы. «Банки не дают ипотеку на квартиры в деревянных домах. Агентства недвижимости также не хотят с ними работать. Чаще, те, кто продают эти квартиры, пытаются просто привлечь к себе внимание или же это попытка выиграть большую сумму», — подчеркнул Ковалевич. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде трехкомнатную квартиру в деревянном аварийном доме продают за 15 миллионов рублей. Автор отметил, что в квартире современный ремонт и при продаже частично останется мебель и техника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ЯНАО чаще покупают недвижимость в аварийных домах из расчета получить новую при расселении. Как рассказал руководитель агентства недвижимости «Insight» в Новом Уренгое (ЯНАО) Павел Ковалевич, при покупке недвижимости в таких домах есть много нюансов, которые нужно учитывать. «В основном квартиры в деревянных аварийных домах люди покупают не от того, что они им нравятся, а чаще из-за того, чтобы поучаствовать в программе по расселению аварийного жилья и получить квартиру в более выгодном районе, при этом сэкономив. Но там очень много нюансов и нужно быть уверенным, что дом действительно находится в списках на расселение, и что людям будет выдаваться какое-то альтернативное жилье», — прокомментировал Ковалевич. Отмечается, что не все дома подходят под данные программы и в целом, есть определенные условия для участия в них. При этом, по словам собеседника агентства, при покупке квартиры в таких домах не выдаются ипотечные займы. «Банки не дают ипотеку на квартиры в деревянных домах. Агентства недвижимости также не хотят с ними работать. Чаще, те, кто продают эти квартиры, пытаются просто привлечь к себе внимание или же это попытка выиграть большую сумму», — подчеркнул Ковалевич. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде трехкомнатную квартиру в деревянном аварийном доме продают за 15 миллионов рублей. Автор отметил, что в квартире современный ремонт и при продаже частично останется мебель и техника.