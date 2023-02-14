14 февраля 2023

В мэрии Кургана нашли замену ушедшему в областное правительство чиновнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, женские руки
Анну Бунину назначили директором департамента экономического развития в мэрии Фото:

В администрации Кургана назначили нового руководителя департамента экономического развития. Пост исполняющего обязанности заняла Анна Бунина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.

«С 15 февраля полномочия директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли осуществляет заместитель директора — начальник управления инвестиционной политики Анна Бунина», — передают в пресс-службе. Предыдущий директор Александр Кондратов ушел на повышение в областное правительство.

До этого URA.RU писало, что на место ушедшего Игоря Ксенофонтова назначен новый руководитель в Главное управление по труду и занятости населения, им стал Александр Кондратов. Сам Ксенофонтов покинул свой пост 9 февраля.

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В администрации Кургана назначили нового руководителя департамента экономического развития. Пост исполняющего обязанности заняла Анна Бунина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «С 15 февраля полномочия директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли осуществляет заместитель директора — начальник управления инвестиционной политики Анна Бунина», — передают в пресс-службе. Предыдущий директор Александр Кондратов ушел на повышение в областное правительство. До этого URA.RU писало, что на место ушедшего Игоря Ксенофонтова назначен новый руководитель в Главное управление по труду и занятости населения, им стал Александр Кондратов. Сам Ксенофонтов покинул свой пост 9 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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