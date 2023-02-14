В мэрии Кургана нашли замену ушедшему в областное правительство чиновнику

15 февраля 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Анну Бунину назначили директором департамента экономического развития в мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Кургана назначили нового руководителя департамента экономического развития. Пост исполняющего обязанности заняла Анна Бунина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «С 15 февраля полномочия директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли осуществляет заместитель директора — начальник управления инвестиционной политики Анна Бунина», — передают в пресс-службе. Предыдущий директор Александр Кондратов ушел на повышение в областное правительство. До этого URA.RU писало, что на место ушедшего Игоря Ксенофонтова назначен новый руководитель в Главное управление по труду и занятости населения, им стал Александр Кондратов. Сам Ксенофонтов покинул свой пост 9 февраля.

В администрации Кургана назначили нового руководителя департамента экономического развития. Пост исполняющего обязанности заняла Анна Бунина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «С 15 февраля полномочия директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли осуществляет заместитель директора — начальник управления инвестиционной политики Анна Бунина», — передают в пресс-службе. Предыдущий директор Александр Кондратов ушел на повышение в областное правительство. До этого URA.RU писало, что на место ушедшего Игоря Ксенофонтова назначен новый руководитель в Главное управление по труду и занятости населения, им стал Александр Кондратов. Сам Ксенофонтов покинул свой пост 9 февраля.