В Свердловской области появились мошенники, обманывающие на счетчиках

15 февраля 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

За перепрограммирование счетчика посторонним лицом, хозяин квартиры может быть оштрафован Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области стали появляться мошенники, обманывающие жителей домов на счетчиках. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов на брифинге по нововведениям и коммунальной сфере. «Появляются мошенники, которые приходят и под видом специалистов говорят, что могут перепрограммировать счетчики. Необходимо убедиться, кто к вам пришел, так как это могут делать только сбытовые или электросетевые компании», — сказал Николай Смирнов. По его словам, если человек назвал себя представителем сбытовой или электросетевой компании, нужно позвонить по официальному номеру компании и убедиться в визите специалиста. «Если выяснилось, что человек воспользовался услугами перепрограммирования постороннего лица, он может быть оштрафован», — отметил министр энергетики и ЖКХ региона Ранее URA.RU сообщало, что ситуация с повышенными тарифами в платежках свердловчан в январе является разовой, и уже в феврале жители региона плата станет значительно ниже. Согласно подписанному указу Куйвашева, предельный индекс роста тарифов на коммуналку не может превышать 9,5%.

В Свердловской области стали появляться мошенники, обманывающие жителей домов на счетчиках. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов на брифинге по нововведениям и коммунальной сфере. «Появляются мошенники, которые приходят и под видом специалистов говорят, что могут перепрограммировать счетчики. Необходимо убедиться, кто к вам пришел, так как это могут делать только сбытовые или электросетевые компании», — сказал Николай Смирнов. По его словам, если человек назвал себя представителем сбытовой или электросетевой компании, нужно позвонить по официальному номеру компании и убедиться в визите специалиста. «Если выяснилось, что человек воспользовался услугами перепрограммирования постороннего лица, он может быть оштрафован», — отметил министр энергетики и ЖКХ региона Ранее URA.RU сообщало, что ситуация с повышенными тарифами в платежках свердловчан в январе является разовой, и уже в феврале жители региона плата станет значительно ниже. Согласно подписанному указу Куйвашева, предельный индекс роста тарифов на коммуналку не может превышать 9,5%.