Полковник Матвийчук: ВСУ подготовили ударный корпус из 70 тысяч бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили корпус из 70 тысяч военных, которые прошли обучение в Европе и США. Об этом URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Они подготовили ударный корпус, где-то 70 тысяч человек, но он пока не сформирован. Это солдаты и офицеры, которые прошли переподготовку в Британии, Германии, Соединенных Штатах», — сказал Анатолий Матвийчук.
Он подчеркнул, что использовать эти силы ВСУ пока не могут. «Чтобы они стали солдатами и офицерами, им нужна техника. Ее нет. Боеприпасов тоже. О каком наступлении может быть речь? Да ни о каком. Нужно освоить танк, сладить экипажи, отделения, взводы и роты. Это не быстро. Мы будем говорить о перспективе в два-три месяца», — отметил собеседник агентства.
По его словам, западные поставки не ускорят процесс. «Даже если подойдет техника с Запада, ее нужно будет поставить, обслужить, распределить экипажи, поставить им задачи. Это минимум полтора — два месяца. Мы же тоже не будем сидеть сложа руки, а двигаться, наносить удары. Понимая, что они создают наступательную группировку, мы ее будем бить», — сообщил полковник в отставке.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия Украины начнет наступление в течение нескольких месяцев. Они планируют пойти на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область. А переломный момент конфликта на Украине может случиться уже этой весной или летом, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили корпус из 70 тысяч военных, которые прошли обучение в Европе и США. Об этом URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Они подготовили ударный корпус, где-то 70 тысяч человек, но он пока не сформирован. Это солдаты и офицеры, которые прошли переподготовку в Британии, Германии, Соединенных Штатах», — сказал Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что использовать эти силы ВСУ пока не могут. «Чтобы они стали солдатами и офицерами, им нужна техника. Ее нет. Боеприпасов тоже. О каком наступлении может быть речь? Да ни о каком. Нужно освоить танк, сладить экипажи, отделения, взводы и роты. Это не быстро. Мы будем говорить о перспективе в два-три месяца», — отметил собеседник агентства. По его словам, западные поставки не ускорят процесс. «Даже если подойдет техника с Запада, ее нужно будет поставить, обслужить, распределить экипажи, поставить им задачи. Это минимум полтора — два месяца. Мы же тоже не будем сидеть сложа руки, а двигаться, наносить удары. Понимая, что они создают наступательную группировку, мы ее будем бить», — сообщил полковник в отставке. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия Украины начнет наступление в течение нескольких месяцев. Они планируют пойти на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область. А переломный момент конфликта на Украине может случиться уже этой весной или летом, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.