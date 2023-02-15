Полковник Матвийчук: ВСУ подготовили ударный корпус из 70 тысяч бойцов

16 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Украинские бойцы прошли обучение в странах Запада, сказал Анатолий Матвийчук Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили корпус из 70 тысяч военных, которые прошли обучение в Европе и США. Об этом URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Они подготовили ударный корпус, где-то 70 тысяч человек, но он пока не сформирован. Это солдаты и офицеры, которые прошли переподготовку в Британии, Германии, Соединенных Штатах», — сказал Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что использовать эти силы ВСУ пока не могут. «Чтобы они стали солдатами и офицерами, им нужна техника. Ее нет. Боеприпасов тоже. О каком наступлении может быть речь? Да ни о каком. Нужно освоить танк, сладить экипажи, отделения, взводы и роты. Это не быстро. Мы будем говорить о перспективе в два-три месяца», — отметил собеседник агентства. По его словам, западные поставки не ускорят процесс. «Даже если подойдет техника с Запада, ее нужно будет поставить, обслужить, распределить экипажи, поставить им задачи. Это минимум полтора — два месяца. Мы же тоже не будем сидеть сложа руки, а двигаться, наносить удары. Понимая, что они создают наступательную группировку, мы ее будем бить», — сообщил полковник в отставке. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия Украины начнет наступление в течение нескольких месяцев. Они планируют пойти на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область. А переломный момент конфликта на Украине может случиться уже этой весной или летом, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили корпус из 70 тысяч военных, которые прошли обучение в Европе и США. Об этом URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Они подготовили ударный корпус, где-то 70 тысяч человек, но он пока не сформирован. Это солдаты и офицеры, которые прошли переподготовку в Британии, Германии, Соединенных Штатах», — сказал Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что использовать эти силы ВСУ пока не могут. «Чтобы они стали солдатами и офицерами, им нужна техника. Ее нет. Боеприпасов тоже. О каком наступлении может быть речь? Да ни о каком. Нужно освоить танк, сладить экипажи, отделения, взводы и роты. Это не быстро. Мы будем говорить о перспективе в два-три месяца», — отметил собеседник агентства. По его словам, западные поставки не ускорят процесс. «Даже если подойдет техника с Запада, ее нужно будет поставить, обслужить, распределить экипажи, поставить им задачи. Это минимум полтора — два месяца. Мы же тоже не будем сидеть сложа руки, а двигаться, наносить удары. Понимая, что они создают наступательную группировку, мы ее будем бить», — сообщил полковник в отставке. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия Украины начнет наступление в течение нескольких месяцев. Они планируют пойти на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область. А переломный момент конфликта на Украине может случиться уже этой весной или летом, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.