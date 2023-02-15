Кадыров призвал не раскрывать число погибших на спецоперации солдат

15 февраля 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Власти России не должны раскрывать число погибших бойцов РФ на спецоперации, заявил Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не должна раскрывать число погибших бойцов РФ в зоне спецоперации. С таким предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Он отметил, что данные о числе погибших позволяет некоторым российским главам регионов манипулировать информацией. В сентябре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в зоне спецоперации погибло 5937 человек. Он отметил, что украинская сторона потеряла более 100 000 военнослужащих.

Россия не должна раскрывать число погибших бойцов РФ в зоне спецоперации. С таким предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что данные о числе погибших позволяет некоторым российским главам регионов манипулировать информацией. В сентябре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в зоне спецоперации погибло 5937 человек. Он отметил, что украинская сторона потеряла более 100 000 военнослужащих.