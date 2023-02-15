Кадыров призвал не раскрывать число погибших на спецоперации солдат

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XIX съезд всероссийской политической партии
Власти России не должны раскрывать число погибших бойцов РФ на спецоперации, заявил Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не должна раскрывать число погибших бойцов РФ в зоне спецоперации. С таким предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что данные о числе погибших позволяет некоторым российским главам регионов манипулировать информацией.

В сентябре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в зоне спецоперации погибло 5937 человек. Он отметил, что украинская сторона потеряла более 100 000 военнослужащих.

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Россия не должна раскрывать число погибших бойцов РФ в зоне спецоперации. С таким предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что данные о числе погибших позволяет некоторым российским главам регионов манипулировать информацией. В сентябре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в зоне спецоперации погибло 5937 человек. Он отметил, что украинская сторона потеряла более 100 000 военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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