Кадыров призвал не раскрывать число погибших на спецоперации солдат

Власти России не должны раскрывать число погибших бойцов РФ на спецоперации, заявил Кадыров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия не должна раскрывать число погибших бойцов РФ в зоне спецоперации. С таким предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях», — написал Кадыров в своем
В сентябре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в зоне спецоперации погибло 5937 человек. Он отметил, что украинская сторона потеряла более 100 000 военнослужащих.
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.