В Нижневартовске задумали создать район с таунхаусами. Фото

15 февраля 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Построить район с таунхаусами предложили в поселке Дивном Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Нижневартовске на месте поселка Дивный, где планируется комплексная застройка, предложили создать район с таунхаусами. Проект разработали в Нижневартовском госуниверситете и презентовали администрации города. Об этом URA.RU рассказали в управлении архитектуры и градостроительства. «Проект предусматривает жилую застройку в Дивном. Здесь главное, что студенты работают, привязывая проект к нашей цифровой модели. И в дальнейшем технико-экономические показатели можно будет посчитать по этому объекту. Когда мы подойдем к этим территориям, то можно будет опереться на эту концепцию и будущему застройщику это показать», — рассказал журналисту агентства начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. Таунхаус — это жилой дом на несколько квартир, в котором два-три этажа, и он поделен на блоки с отдельными входами для каждой квартиры. «В нашем регионе немного такого жилья. Но в столичных центрах, центральных и юго-западных регионах России такое строительство в последние годы активно развивается. Плюсы таунхусов для жителей заключаются в удаленности от шумных городских районов, большая площадь, автономные системы отопления, отсутствие больших проблем с уборкой общедомового имущества (нет общих коридоров и лестничных маршей)», — комментирует журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. По мнению эксперта, подобный формат застройки выгоден и строительным компаниям в случае возведения домов на недорогой земле и с подведенными к участку коммуникациями. «Таунхаус в классическом понимании не является элитным форматом и может быть построен в разных сегментах стоимости. Что касается цены — тут очень многое зависит от конкретных условий: стоимости земли, материалов, планировок, площади квартир, дома и придомовых участков, затрат на подведение инфраструктуры, наличия социальных объектов, транспортной доступности конкретной локации и так далее», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске появился спрос на квартиры в домах нового формата. Жители охотно покупают малоформатную недвижимость до 30 квадратных метров. Дизайн таунхаусов Фото: НВГУ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске на месте поселка Дивный, где планируется комплексная застройка, предложили создать район с таунхаусами. Проект разработали в Нижневартовском госуниверситете и презентовали администрации города. Об этом URA.RU рассказали в управлении архитектуры и градостроительства. «Проект предусматривает жилую застройку в Дивном. Здесь главное, что студенты работают, привязывая проект к нашей цифровой модели. И в дальнейшем технико-экономические показатели можно будет посчитать по этому объекту. Когда мы подойдем к этим территориям, то можно будет опереться на эту концепцию и будущему застройщику это показать», — рассказал журналисту агентства начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. Таунхаус — это жилой дом на несколько квартир, в котором два-три этажа, и он поделен на блоки с отдельными входами для каждой квартиры. «В нашем регионе немного такого жилья. Но в столичных центрах, центральных и юго-западных регионах России такое строительство в последние годы активно развивается. Плюсы таунхусов для жителей заключаются в удаленности от шумных городских районов, большая площадь, автономные системы отопления, отсутствие больших проблем с уборкой общедомового имущества (нет общих коридоров и лестничных маршей)», — комментирует журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. По мнению эксперта, подобный формат застройки выгоден и строительным компаниям в случае возведения домов на недорогой земле и с подведенными к участку коммуникациями. «Таунхаус в классическом понимании не является элитным форматом и может быть построен в разных сегментах стоимости. Что касается цены — тут очень многое зависит от конкретных условий: стоимости земли, материалов, планировок, площади квартир, дома и придомовых участков, затрат на подведение инфраструктуры, наличия социальных объектов, транспортной доступности конкретной локации и так далее», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске появился спрос на квартиры в домах нового формата. Жители охотно покупают малоформатную недвижимость до 30 квадратных метров.