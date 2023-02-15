Пригожин раскрыл предполагаемые сроки освобождения Бахмута

Пригожин: Бахмут будет освобожден к марту-апрелю

15 февраля 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

Бахмут может быть окружен к марту-апрелю, заявил Евгений Пригожин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» сможет окружить Бахмут (Артемовск) быть окружен к марту-апрелю. С таким мнением выступил основатель военной компании Евгений Пригожин. «Я думая, что [окружение Бахмута] будет в марте—апреле. Однако загадывать очень сложно», — заявил Евгений Пригожин, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что ВСУ к этому времени начнут получать танки от западных партнеров. Однако отряды ЧВК «Вагнера» научатся уничтожать и сжигать тяжелую технику. Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 31 декабря отряд ЧВК «Вагнер» вошел в город с юга. После этого в городе начались уличные бои. На данный момент Россия не контролирует полностью данный населенный пункт. 15 февраля Евгений Пригожин рассказал, что военная операция в Бахмуте необходима для того, чтобы российские силы сумели сковать украинские войска, которые перебрасывают крупные резервы для удержания города. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

ЧВК «Вагнер» сможет окружить Бахмут (Артемовск) быть окружен к марту-апрелю. С таким мнением выступил основатель военной компании Евгений Пригожин. «Я думая, что [окружение Бахмута] будет в марте—апреле. Однако загадывать очень сложно», — заявил Евгений Пригожин, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что ВСУ к этому времени начнут получать танки от западных партнеров. Однако отряды ЧВК «Вагнера» научатся уничтожать и сжигать тяжелую технику. Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 31 декабря отряд ЧВК «Вагнер» вошел в город с юга. После этого в городе начались уличные бои. На данный момент Россия не контролирует полностью данный населенный пункт. 15 февраля Евгений Пригожин рассказал, что военная операция в Бахмуте необходима для того, чтобы российские силы сумели сковать украинские войска, которые перебрасывают крупные резервы для удержания города. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей».