Пригожин раскрыл предполагаемые сроки освобождения Бахмута

ЧВК «Вагнер» сможет окружить Бахмут (Артемовск) быть окружен к марту-апрелю. С таким мнением выступил основатель военной компании Евгений Пригожин.
«Я думая, что [окружение Бахмута] будет в марте—апреле. Однако загадывать очень сложно», — заявил Евгений Пригожин, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что ВСУ к этому времени начнут получать танки от западных партнеров. Однако отряды ЧВК «Вагнера» научатся уничтожать и сжигать тяжелую технику.
Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 31 декабря отряд ЧВК «Вагнер» вошел в город с юга. После этого в городе начались уличные бои. На данный момент Россия не контролирует полностью данный населенный пункт. 15 февраля Евгений Пригожин рассказал, что военная операция в Бахмуте необходима для того, чтобы российские силы сумели сковать украинские войска, которые перебрасывают крупные резервы для удержания города. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей».
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