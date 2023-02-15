Сотрудники ООН погибли во время землетрясения в Турции

Трое сотрудников организации объединенных наций (ООН) погибли во время землетрясения в Турции. Об этом заявил постоянный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.
«Нам на данный момент известно о трех сотрудниках, погибших во время землетрясения. Все они погибли в Турции, это были сотрудники из числа представителей страны», —
Землетрясение в Турции произошло в начале февраля. Число жертв стихийного бедствия в настоящее время составляет более 35 тысяч человек. В Минздраве РФ заявляли, что бригады российских врачей отправятся в Турцию для помощи пострадавшим бригады врачей. Россия направила Турции после землетрясения 80 тонн гуманитарной помощи и свыше 1 миллиона долларов, сообщает RT. Ранее стало известно, что российские спасатели завершают поисково-спасательные работы по ликвидации последствий, передает «Царьград».
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