Сотрудники ООН погибли во время землетрясения в Турции

15 февраля 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Трое сотрудников ООН погибли в результате землетрясения в Турции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Трое сотрудников организации объединенных наций (ООН) погибли во время землетрясения в Турции. Об этом заявил постоянный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик. «Нам на данный момент известно о трех сотрудниках, погибших во время землетрясения. Все они погибли в Турции, это были сотрудники из числа представителей страны», — сказал Дюжаррик в ходе ежедневного пресс-брифинга. Землетрясение в Турции произошло в начале февраля. Число жертв стихийного бедствия в настоящее время составляет более 35 тысяч человек. В Минздраве РФ заявляли, что бригады российских врачей отправятся в Турцию для помощи пострадавшим бригады врачей. Россия направила Турции после землетрясения 80 тонн гуманитарной помощи и свыше 1 миллиона долларов, сообщает RT. Ранее стало известно, что российские спасатели завершают поисково-спасательные работы по ликвидации последствий, передает «Царьград».

Трое сотрудников организации объединенных наций (ООН) погибли во время землетрясения в Турции. Об этом заявил постоянный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик. «Нам на данный момент известно о трех сотрудниках, погибших во время землетрясения. Все они погибли в Турции, это были сотрудники из числа представителей страны», — сказал Дюжаррик в ходе ежедневного пресс-брифинга. Землетрясение в Турции произошло в начале февраля. Число жертв стихийного бедствия в настоящее время составляет более 35 тысяч человек. В Минздраве РФ заявляли, что бригады российских врачей отправятся в Турцию для помощи пострадавшим бригады врачей. Россия направила Турции после землетрясения 80 тонн гуманитарной помощи и свыше 1 миллиона долларов, сообщает RT. Ранее стало известно, что российские спасатели завершают поисково-спасательные работы по ликвидации последствий, передает «Царьград».