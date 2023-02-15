15 февраля 2023

Сотрудники ООН погибли во время землетрясения в Турции

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, последствия, обрушение дома, ресторан, разрушения, хлопок газа
Трое сотрудников ООН погибли в результате землетрясения в Турции Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Трое сотрудников организации объединенных наций (ООН) погибли во время землетрясения в Турции. Об этом заявил постоянный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.

«Нам на данный момент известно о трех сотрудниках, погибших во время землетрясения. Все они погибли в Турции, это были сотрудники из числа представителей страны», — сказал Дюжаррик в ходе ежедневного пресс-брифинга.

Землетрясение в Турции произошло в начале февраля. Число жертв стихийного бедствия в настоящее время составляет более 35 тысяч человек. В Минздраве РФ заявляли, что бригады российских врачей отправятся в Турцию для помощи пострадавшим бригады врачей. Россия направила Турции после землетрясения 80 тонн гуманитарной помощи и свыше 1 миллиона долларов, сообщает RT. Ранее стало известно, что российские спасатели завершают поисково-спасательные работы по ликвидации последствий, передает «Царьград».

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Трое сотрудников организации объединенных наций (ООН) погибли во время землетрясения в Турции. Об этом заявил постоянный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик. «Нам на данный момент известно о трех сотрудниках, погибших во время землетрясения. Все они погибли в Турции, это были сотрудники из числа представителей страны», — сказал Дюжаррик в ходе ежедневного пресс-брифинга. Землетрясение в Турции произошло в начале февраля. Число жертв стихийного бедствия в настоящее время составляет более 35 тысяч человек. В Минздраве РФ заявляли, что бригады российских врачей отправятся в Турцию для помощи пострадавшим бригады врачей. Россия направила Турции после землетрясения 80 тонн гуманитарной помощи и свыше 1 миллиона долларов, сообщает RT. Ранее стало известно, что российские спасатели завершают поисково-спасательные работы по ликвидации последствий, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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