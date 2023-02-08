Российские врачи поедут в Турцию для оказания помощи пострадавшим от землетрясений 08 февраля 2023 в 15:02 Размер текста - 17 + В Турции пострадали десятки тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Бригады российских врачей отправятся в Турцию для помощи пострадавшим во время землетрясений. Об этом рассказали в Минздраве. «Из России отправят бригаду из 11 медиков, чтобы помочь пострадавшим при землетрясениях», — передает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. В Турции 8 февраля произошло новое землетрясение после нескольких толчков 6 февраля. Россия уже отправила спасателей на помощь Турции. Бригады российских врачей отправятся в Турцию для помощи пострадавшим во время землетрясений. Об этом рассказали в Минздраве. «Из России отправят бригаду из 11 медиков, чтобы помочь пострадавшим при землетрясениях», — передает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. В Турции 8 февраля произошло новое землетрясение после нескольких толчков 6 февраля. Россия уже отправила спасателей на помощь Турции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям