Российские врачи поедут в Турцию для оказания помощи пострадавшим от землетрясений

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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, первая помощь, аптечка первой помощи, мед помощь
В Турции пострадали десятки тысяч человек Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Бригады российских врачей отправятся в Турцию для помощи пострадавшим во время землетрясений. Об этом рассказали в Минздраве.

«Из России отправят бригаду из 11 медиков, чтобы помочь пострадавшим при землетрясениях», — передает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. В Турции 8 февраля произошло новое землетрясение после нескольких толчков 6 февраля. Россия уже отправила спасателей на помощь Турции.

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Бригады российских врачей отправятся в Турцию для помощи пострадавшим во время землетрясений. Об этом рассказали в Минздраве. «Из России отправят бригаду из 11 медиков, чтобы помочь пострадавшим при землетрясениях», — передает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. В Турции 8 февраля произошло новое землетрясение после нескольких толчков 6 февраля. Россия уже отправила спасателей на помощь Турции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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