Российские врачи поедут в Турцию для оказания помощи пострадавшим от землетрясений

В Турции пострадали десятки тысяч человек
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
Бригады российских врачей отправятся в Турцию для помощи пострадавшим во время землетрясений. Об этом рассказали в Минздраве.
«Из России отправят бригаду из 11 медиков, чтобы помочь пострадавшим при землетрясениях», — передает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. В Турции 8 февраля произошло новое землетрясение после нескольких толчков 6 февраля. Россия уже отправила спасателей на помощь Турции.
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