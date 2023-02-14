В ХМАО мэр пообещал построить крупный спортивный объект за 100 миллионов

15 февраля 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Планируется масштабная реконструкция стадиона в поселке Солнечном Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава Сургутского района (ХМАО) Андрей Трубецкой рассказал о предстоящей реконструкции стадиона в поселке Солнечном, на которую будет выделено почти 100 миллионов рублей. Соответствующий пост мэр разместил в своем telegram-канале. «Сегодня был с рабочей поездкой в поселке Солнечный. Обсудили предстоящий капитальный ремонт стадиона на улице Сибирской, 22. На все работы из бюджета Сургутского района выделяем более 62 млн рублей. Оборудование для „умной“ спортплощадки предоставит Депспорт округа на 27 млн рублей», — сообщает Трубецкой. Мэр отметил, что необходимость увеличения объекта исходила от самих жителей. От них неоднократно поступал запрос с просьбой создать дополнительные места для занятий спортом. В планах сделать футбольное поле с искусственной травой, установить трибуны на сто мест и наружное освещение. Стадион будет поделен на 6 спортивных зон: мини-футбол, баскетбол, волейбол, зона воркаута, площадка ГТО, беговые дорожки. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов рассказал, когда откроется долгожданный спортивный объект в отдаленном районе. Многофункциональная площадка для детей и взрослых появится в отдаленном районе Лимбяяха уже осенью 2023 года. Аналогичная площадка появилась в районе Коротчаево. Там есть мини-футбольное поле, скейт-парк, велосипедные и беговые дорожки, зона уличных тренажеров, а также канатный комплекс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Сургутского района (ХМАО) Андрей Трубецкой рассказал о предстоящей реконструкции стадиона в поселке Солнечном, на которую будет выделено почти 100 миллионов рублей. Соответствующий пост мэр разместил в своем telegram-канале. «Сегодня был с рабочей поездкой в поселке Солнечный. Обсудили предстоящий капитальный ремонт стадиона на улице Сибирской, 22. На все работы из бюджета Сургутского района выделяем более 62 млн рублей. Оборудование для „умной“ спортплощадки предоставит Депспорт округа на 27 млн рублей», — сообщает Трубецкой. Мэр отметил, что необходимость увеличения объекта исходила от самих жителей. От них неоднократно поступал запрос с просьбой создать дополнительные места для занятий спортом. В планах сделать футбольное поле с искусственной травой, установить трибуны на сто мест и наружное освещение. Стадион будет поделен на 6 спортивных зон: мини-футбол, баскетбол, волейбол, зона воркаута, площадка ГТО, беговые дорожки. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов рассказал, когда откроется долгожданный спортивный объект в отдаленном районе. Многофункциональная площадка для детей и взрослых появится в отдаленном районе Лимбяяха уже осенью 2023 года. Аналогичная площадка появилась в районе Коротчаево. Там есть мини-футбольное поле, скейт-парк, велосипедные и беговые дорожки, зона уличных тренажеров, а также канатный комплекс.