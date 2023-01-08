08 января 2023
07 января 2023

В Перми выставили на торги здание бывшего Хлебозавода № 1

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, кирпич, аварийный дом, трещина в стене, ветхое жилье
Новый собственник здания бывшего хлебозавода должен будет сохранить его внешний вид Фото:

Администрация Перми выставила на продажу пятиэтажное здание хлебозавода на Окулова, 73а. Информация о конкурсе появилась на сайте электронной торговой площадки.

«Отдельно стоящее пятиэтажное здание хлебозавода площадью 3 090,1 квадратных метров с земельным участком площадью 3 724 +/- 21 квадратных метров», — сообщается в извещении о продаже. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, начальная цена лота составляет 28 миллионов рублей.

Заявки принимаются с 10 января по 6 февраля, конкурс будет проведен 10 февраля. Основным требованием является сохранение объекта культурного наследия, его реставрация без изменения внешнего вида и адаптация для современного использования

Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрия Перми представила концепцию застройки территории бывшего хлебозавода. Инвестора власти не могли найти пять лет, решение нашлось в возможности возвести жилье рядом с основным зданием культурного наследия.

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Администрация Перми выставила на продажу пятиэтажное здание хлебозавода на Окулова, 73а. Информация о конкурсе появилась на сайте электронной торговой площадки. «Отдельно стоящее пятиэтажное здание хлебозавода площадью 3 090,1 квадратных метров с земельным участком площадью 3 724 +/- 21 квадратных метров», — сообщается в извещении о продаже. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, начальная цена лота составляет 28 миллионов рублей. Заявки принимаются с 10 января по 6 февраля, конкурс будет проведен 10 февраля. Основным требованием является сохранение объекта культурного наследия, его реставрация без изменения внешнего вида и адаптация для современного использования Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрия Перми представила концепцию застройки территории бывшего хлебозавода. Инвестора власти не могли найти пять лет, решение нашлось в возможности возвести жилье рядом с основным зданием культурного наследия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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