В Перми выставили на торги здание бывшего Хлебозавода № 1

09 января 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Новый собственник здания бывшего хлебозавода должен будет сохранить его внешний вид Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Администрация Перми выставила на продажу пятиэтажное здание хлебозавода на Окулова, 73а. Информация о конкурсе появилась на сайте электронной торговой площадки. «Отдельно стоящее пятиэтажное здание хлебозавода площадью 3 090,1 квадратных метров с земельным участком площадью 3 724 +/- 21 квадратных метров», — сообщается в извещении о продаже. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, начальная цена лота составляет 28 миллионов рублей. Заявки принимаются с 10 января по 6 февраля, конкурс будет проведен 10 февраля. Основным требованием является сохранение объекта культурного наследия, его реставрация без изменения внешнего вида и адаптация для современного использования Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрия Перми представила концепцию застройки территории бывшего хлебозавода. Инвестора власти не могли найти пять лет, решение нашлось в возможности возвести жилье рядом с основным зданием культурного наследия.

Администрация Перми выставила на продажу пятиэтажное здание хлебозавода на Окулова, 73а. Информация о конкурсе появилась на сайте электронной торговой площадки. «Отдельно стоящее пятиэтажное здание хлебозавода площадью 3 090,1 квадратных метров с земельным участком площадью 3 724 +/- 21 квадратных метров», — сообщается в извещении о продаже. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, начальная цена лота составляет 28 миллионов рублей. Заявки принимаются с 10 января по 6 февраля, конкурс будет проведен 10 февраля. Основным требованием является сохранение объекта культурного наследия, его реставрация без изменения внешнего вида и адаптация для современного использования Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрия Перми представила концепцию застройки территории бывшего хлебозавода. Инвестора власти не могли найти пять лет, решение нашлось в возможности возвести жилье рядом с основным зданием культурного наследия.