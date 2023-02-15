Сенатор от ХМАО пообещал приобрести УАЗ для бойцов в зону СВО. Видео

16 февраля 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Сенатор в начале мая планирует поехать на Донбасс Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время телефонного разговора со своим бывшим учеником, ушедшем добровольцем на Донбасс, пообещал приобрести автомобиль УАЗ для нужд солдат и прочую необходимую технику. Соответствующий пост политик разместил на своей странице в telegram-канале. «Вчера мне написал мой бывший ученик Ярослав, который, ушел в конце ноябре служить добровольцем, защищать россиян на Донбассе. Ярослав попросил также содействия в приобретении автомобиля УАЗ для нужд бойцов. Все вопросы, которые с ним обсудили, взял в работу. У бойцов, однозначно, будет свое авто», — говорится в сообщении. Исаков был приятно удивлен тем, что боец считает его наставником, который воспитал в нем любовь и чувство долга перед Родиной. Во время звонка сенатор договорился встретиться с бывшим учеником во время визита на Донбасс в начале марта. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков встретился с военнослужащими из Югры в зоне проведения спецоперации. Он был очень рад встретить югорских ребят и поделился их историями. Сенатор в скором времени планирует снова отправиться на Донбасс с рабочим визитом.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время телефонного разговора со своим бывшим учеником, ушедшем добровольцем на Донбасс, пообещал приобрести автомобиль УАЗ для нужд солдат и прочую необходимую технику. Соответствующий пост политик разместил на своей странице в telegram-канале. «Вчера мне написал мой бывший ученик Ярослав, который, ушел в конце ноябре служить добровольцем, защищать россиян на Донбассе. Ярослав попросил также содействия в приобретении автомобиля УАЗ для нужд бойцов. Все вопросы, которые с ним обсудили, взял в работу. У бойцов, однозначно, будет свое авто», — говорится в сообщении. Исаков был приятно удивлен тем, что боец считает его наставником, который воспитал в нем любовь и чувство долга перед Родиной. Во время звонка сенатор договорился встретиться с бывшим учеником во время визита на Донбасс в начале марта. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков встретился с военнослужащими из Югры в зоне проведения спецоперации. Он был очень рад встретить югорских ребят и поделился их историями. Сенатор в скором времени планирует снова отправиться на Донбасс с рабочим визитом.