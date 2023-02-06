06 февраля 2023

Пермский депутат оставляет мандат ради работы в мэрии Москвы

Пермский депутат заксобрания Удальев написал заявление о сложении полномочий
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Пермь, удальев антон
Заявление Удальева рассмотрят на заседании 16 февраля Фото:

Депутат заксобрания Пермского края Антон Удальев, который, как ожидается, перейдет на работу в мэрию Москвы, написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом URA.RU сообщили в аппарате краевого парламента.

«Заявление написано. Будет рассматриваться на пленарном заседании 16 февраля», — отметил источник.

Собеседники агентства говорят, что для того, чтобы трудоустроиться замглавы департамента ЖКХ и трансорта мэрии Москвы, Удальеву якобы прежде надо отказаться от мандата. Антон Удальев отказался от комментариев.

О том, что Удальев планирует сменить место работы стало известно в январе 2023 года. Он является депутатом по округу №25 (Чусовой, Горнозаводск), ранее работал вице-премьером, руководителем краевого УФАС. В числе претендентов на мандат звучали фамилии бывшего зампреда правительства Татьяны Абдуллиной, президента пермской федерации фигурного катания Дмитрия Шубодерова.

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Депутат заксобрания Пермского края Антон Удальев, который, как ожидается, перейдет на работу в мэрию Москвы, написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом URA.RU сообщили в аппарате краевого парламента. «Заявление написано. Будет рассматриваться на пленарном заседании 16 февраля», — отметил источник. Собеседники агентства говорят, что для того, чтобы трудоустроиться замглавы департамента ЖКХ и трансорта мэрии Москвы, Удальеву якобы прежде надо отказаться от мандата. Антон Удальев отказался от комментариев. О том, что Удальев планирует сменить место работы стало известно в январе 2023 года. Он является депутатом по округу №25 (Чусовой, Горнозаводск), ранее работал вице-премьером, руководителем краевого УФАС. В числе претендентов на мандат звучали фамилии бывшего зампреда правительства Татьяны Абдуллиной, президента пермской федерации фигурного катания Дмитрия Шубодерова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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