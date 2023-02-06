Пермский депутат оставляет мандат ради работы в мэрии Москвы

Пермский депутат заксобрания Удальев написал заявление о сложении полномочий

07 февраля 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Заявление Удальева рассмотрят на заседании 16 февраля Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края Антон Удальев, который, как ожидается, перейдет на работу в мэрию Москвы, написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом URA.RU сообщили в аппарате краевого парламента. «Заявление написано. Будет рассматриваться на пленарном заседании 16 февраля», — отметил источник. Собеседники агентства говорят, что для того, чтобы трудоустроиться замглавы департамента ЖКХ и трансорта мэрии Москвы, Удальеву якобы прежде надо отказаться от мандата. Антон Удальев отказался от комментариев. О том, что Удальев планирует сменить место работы стало известно в январе 2023 года. Он является депутатом по округу №25 (Чусовой, Горнозаводск), ранее работал вице-премьером, руководителем краевого УФАС. В числе претендентов на мандат звучали фамилии бывшего зампреда правительства Татьяны Абдуллиной, президента пермской федерации фигурного катания Дмитрия Шубодерова.

Депутат заксобрания Пермского края Антон Удальев, который, как ожидается, перейдет на работу в мэрию Москвы, написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом URA.RU сообщили в аппарате краевого парламента. «Заявление написано. Будет рассматриваться на пленарном заседании 16 февраля», — отметил источник. Собеседники агентства говорят, что для того, чтобы трудоустроиться замглавы департамента ЖКХ и трансорта мэрии Москвы, Удальеву якобы прежде надо отказаться от мандата. Антон Удальев отказался от комментариев. О том, что Удальев планирует сменить место работы стало известно в январе 2023 года. Он является депутатом по округу №25 (Чусовой, Горнозаводск), ранее работал вице-премьером, руководителем краевого УФАС. В числе претендентов на мандат звучали фамилии бывшего зампреда правительства Татьяны Абдуллиной, президента пермской федерации фигурного катания Дмитрия Шубодерова.