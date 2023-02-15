Начальник пермского главка рассказал депутатам заксобрания об участии полицейских в СВО

Пермские сотрудники МВД пока не принимают участие в СВО

16 февраля 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Полицейские из Пермского края ждут отправки в зону СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю пока не принимают участие в специальной военной операции, проходящей на Украине. Об этом заявил руководитель регионального ведомства Александр Щеглов во время заседания краевого парламента. «Пока сводный отряд органов внутренних дел не принимает участие в СВО. Его нахождения там нет», — пояснил Щеглов. По информации источника URA.RU близкого к правоохранительным органам, сформированный отряд регулярно проходит обучение, перед отправкой на Украину. Ранее агентство сообщало, что от Пермского края будет отправлено 750 сотрудников полиции. Большинство будет направлено городов региона, из Перми на СВО отправится 100 человек. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Ее целью являются денацификация и демилитаризация страны.

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю пока не принимают участие в специальной военной операции, проходящей на Украине. Об этом заявил руководитель регионального ведомства Александр Щеглов во время заседания краевого парламента. «Пока сводный отряд органов внутренних дел не принимает участие в СВО. Его нахождения там нет», — пояснил Щеглов. По информации источника URA.RU близкого к правоохранительным органам, сформированный отряд регулярно проходит обучение, перед отправкой на Украину. Ранее агентство сообщало, что от Пермского края будет отправлено 750 сотрудников полиции. Большинство будет направлено городов региона, из Перми на СВО отправится 100 человек. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Ее целью являются денацификация и демилитаризация страны.