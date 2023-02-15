15 февраля 2023
14 февраля 2023

В ЯНАО закрыли зимник из-за плохой погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Дорога перекрыта из-за неблагоприятной погоды Фото:

Работу земней дороги по направлению Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале приостановили из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыт. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.

Ранее зимник закрывали 8 февраля. Тогда метель парализовала работу зимней дороги.

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Работу земней дороги по направлению Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале приостановили из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыт. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении. Ранее зимник закрывали 8 февраля. Тогда метель парализовала работу зимней дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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