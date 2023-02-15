В ЯНАО закрыли зимник из-за плохой погоды

Дорога перекрыта из-за неблагоприятной погоды
Работу земней дороги по направлению Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале приостановили из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыт. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.
Ранее зимник закрывали 8 февраля. Тогда метель парализовала работу зимней дороги.
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