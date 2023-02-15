В ЯНАО закрыли зимник из-за плохой погоды

16 февраля 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Дорога перекрыта из-за неблагоприятной погоды Фото: Александр Елизаров © URA.RU Работу земней дороги по направлению Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале приостановили из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыт. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении. Ранее зимник закрывали 8 февраля. Тогда метель парализовала работу зимней дороги.

Работу земней дороги по направлению Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале приостановили из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыт. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении. Ранее зимник закрывали 8 февраля. Тогда метель парализовала работу зимней дороги.