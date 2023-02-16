Сбербанк нашел крупнейший центр мошенников, обманывающих россиян

16 февраля 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Большинство мошенников, которые звонят сейчас россиянам, с Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почти все мошенники, которые сейчас терроризируют россиян — это украинцы. Действую они в основном из города Днепр. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, сообщает корреспондент URA.RU. «Сегодня больше 92-95% всех звонков в формате телефонного мошенничества совершается с территории Украины. Столица телефонного мошенничества — город Днепр. На пике в Днепре было более 1100 колл-центров. Сейчас работает около 150. Всего на Украине мы фиксируем около 800-900 колл-центров по всей территории. Хорошая новость заключается в том, что мы сегодня стали в десятки раз знать больше об их работе, о том, что они делают, кому они звонят и даже что они собираются делать, каким клиентам собираются звонить», — заявил Кузнецов на панельной дискуссии форума «Кибербезопасность в финансах». Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что ранее большой план мошенников действовали из пенитенциарных заведений. «Почти прекратились звонки из пенитенциарных учреждений, с разных зон. Это хорошая новость, потому что усилия всех структур привели к конкретному результату. Более 40% колл-центров, которые работали против клиентов кредитных организаций из вот этих учреждений, прекратились», — отметил он.

Почти все мошенники, которые сейчас терроризируют россиян — это украинцы. Действую они в основном из города Днепр. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, сообщает корреспондент URA.RU. «Сегодня больше 92-95% всех звонков в формате телефонного мошенничества совершается с территории Украины. Столица телефонного мошенничества — город Днепр. На пике в Днепре было более 1100 колл-центров. Сейчас работает около 150. Всего на Украине мы фиксируем около 800-900 колл-центров по всей территории. Хорошая новость заключается в том, что мы сегодня стали в десятки раз знать больше об их работе, о том, что они делают, кому они звонят и даже что они собираются делать, каким клиентам собираются звонить», — заявил Кузнецов на панельной дискуссии форума «Кибербезопасность в финансах». Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что ранее большой план мошенников действовали из пенитенциарных заведений. «Почти прекратились звонки из пенитенциарных учреждений, с разных зон. Это хорошая новость, потому что усилия всех структур привели к конкретному результату. Более 40% колл-центров, которые работали против клиентов кредитных организаций из вот этих учреждений, прекратились», — отметил он.