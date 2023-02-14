Курганцам придется несколько месяцев ждать новых автобусов

Всего перевозчикам нужно обновить 250 автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Производители автобусов не смогут поставить новый транспорт в Курган раньше апреля. Об этом представители перевозчиков сообщили в группе соцсети «ВКонтакте» «Союз транспортных организаций в Курганской области»

«Реформа проводится постепенно, с поэтапной заменой старой техники на новую. Отметим, что производители автобусов также не готовы немедленно поставить десятки автобусов в Курган, отгрузки могут начаться не раньше апреля», — указано в сообщении.

В организации отметили, что было бы идеально сразу запустить 250 новых автобусов по маршрутам, но ни у кого нет на это денег. Также, по словам перевозчиков, сейчас невозможно появление муниципального перевозчика, так как все такие компании, которые были раньше, не смогли работать в условиях рынка и обанкротились.

Перевозчики ранее рассказывали, что планируют купить автобусы российского и китайского производства. Сотрудники мэрии отмечали, что до конца года планируется обновить треть автобусов на маршрутах, которые появились во время транспортной реформы.