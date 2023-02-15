В ночь инцидента по месту дислокации отряда выпустили шесть снарядов HIMARS Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации РФ на Украине из Челябинской области Александр Токаев с позывным «Дерзкий» выжил после разрыва возле него двух снарядов ракетных комплексов HIMARS. Как Токаев сообщил URA.RU, после инцидента он остался на боевом посту.

«Я находился на посту в 3:26 часа ночи, когда у меня за спиной прилетело два снаряда HIMARS. Они взорвались в 5-10 метрах от меня», — рассказал URA.RU Токаев.

После первого разрыва боец попытался спрятаться за мешками с песком. Рассказывает, что, когда поднял голову, прогремел второй взрыв. После яркой вспышки в военнослужащего полетели комья грязи и песка.

В момент взрывов Токаеву оставалось полчаса до окончания дежурства. Но в итоге он провел на посту лишних полтора часа. Начальник штаба принял решение не выпускать людей на открытую местность, поскольку ожидал следом атаку диверсионно-разведывательной группы противника. В ту ночь отряд «накрыло» шестью ударами: два других пришлись на второй караул, остальные сбила система ПВО. Позже командир отметил отвагу подчиненного, который не испугался и до прихода смены нес службу на посту.

Инцидент произошел 17 декабря 2022 года на территории Луганской народной республики. Токаев продолжает службу. До окончания первого контракта у него остается полтора месяца.

Александр Токаев продолжил стоять на посту даже после взрывов двух снарядов вблизи от него Фото: из личного архива Александра Токаева