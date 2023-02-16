Кремль не согласился с позицией Суркова по Минским переговорам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков не согласился с Владиславом Сурковым по теме Минских соглашений Фото:

Российская сторона прикладывала все усилия, чтобы добиться выполнения Минских соглашений со стороны Украины. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что он не рассчитывал на выполнения соглашений.

«Нет [у Кремля другое мнение], вы знаете, сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке, чтобы вынудить украинскую сторону, Берлин и Париж встать на путь реализации обязательств. Знаете, сколько в этих переговорах участвовал лично Путин, тот же Сурков. <…> Лучше обратиться к Суркову за разъяснениями. Развернутого ответа у него не было», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что вы какой-то момент Москва поняла, что Киев не будет выполнять обязательства, а сам процесс был «камуфляжем подготовки Украины». Тогда российская сторона испытывала пессимизм, добавил Песков.

Ранее Сурков, при непосредственном участии которого были оформлены первые и вторые минские соглашения, выразил свое мнение по СВО и Минским договорам. Позицию обозначил словами «Да» и «Нет».

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Российская сторона прикладывала все усилия, чтобы добиться выполнения Минских соглашений со стороны Украины. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что он не рассчитывал на выполнения соглашений. «Нет [у Кремля другое мнение], вы знаете, сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке, чтобы вынудить украинскую сторону, Берлин и Париж встать на путь реализации обязательств. Знаете, сколько в этих переговорах участвовал лично Путин, тот же Сурков. <…> Лучше обратиться к Суркову за разъяснениями. Развернутого ответа у него не было», — сказал Песков во время общения с журналистами. Представитель Кремля подчеркнул, что вы какой-то момент Москва поняла, что Киев не будет выполнять обязательства, а сам процесс был «камуфляжем подготовки Украины». Тогда российская сторона испытывала пессимизм, добавил Песков. Ранее Сурков, при непосредственном участии которого были оформлены первые и вторые минские соглашения, выразил свое мнение по СВО и Минским договорам. Позицию обозначил словами «Да» и «Нет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...