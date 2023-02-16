Кремль не согласился с позицией Суркова по Минским переговорам

16 февраля 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не согласился с Владиславом Сурковым по теме Минских соглашений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская сторона прикладывала все усилия, чтобы добиться выполнения Минских соглашений со стороны Украины. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что он не рассчитывал на выполнения соглашений. «Нет [у Кремля другое мнение], вы знаете, сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке, чтобы вынудить украинскую сторону, Берлин и Париж встать на путь реализации обязательств. Знаете, сколько в этих переговорах участвовал лично Путин, тот же Сурков. <…> Лучше обратиться к Суркову за разъяснениями. Развернутого ответа у него не было», — сказал Песков во время общения с журналистами. Представитель Кремля подчеркнул, что вы какой-то момент Москва поняла, что Киев не будет выполнять обязательства, а сам процесс был «камуфляжем подготовки Украины». Тогда российская сторона испытывала пессимизм, добавил Песков. Ранее Сурков, при непосредственном участии которого были оформлены первые и вторые минские соглашения, выразил свое мнение по СВО и Минским договорам. Позицию обозначил словами «Да» и «Нет».

Российская сторона прикладывала все усилия, чтобы добиться выполнения Минских соглашений со стороны Украины. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что он не рассчитывал на выполнения соглашений. «Нет [у Кремля другое мнение], вы знаете, сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке, чтобы вынудить украинскую сторону, Берлин и Париж встать на путь реализации обязательств. Знаете, сколько в этих переговорах участвовал лично Путин, тот же Сурков. <…> Лучше обратиться к Суркову за разъяснениями. Развернутого ответа у него не было», — сказал Песков во время общения с журналистами. Представитель Кремля подчеркнул, что вы какой-то момент Москва поняла, что Киев не будет выполнять обязательства, а сам процесс был «камуфляжем подготовки Украины». Тогда российская сторона испытывала пессимизм, добавил Песков. Ранее Сурков, при непосредственном участии которого были оформлены первые и вторые минские соглашения, выразил свое мнение по СВО и Минским договорам. Позицию обозначил словами «Да» и «Нет».