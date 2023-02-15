15 февраля 2023
14 февраля 2023

Тюменские аптекари рассказали, чем заменить ушедшую «Виагру»

«Силденафил» — российский аналог, которым заменят «Виагру»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, таблетки, наркотики, лекарство, бад
Российский аналог производит фирма «Северная звезда» Фото:

В тюменских аптеках вместо импортной виагры будут предлагать ее российский аналог «Силденафил», который производит отечественная фармакологическая фабрика «Северная звезда». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу в нескольких местных аптеках.

«Вчера еще «Виагра» на складах была дозировка 25 мг, сегодня ни одной формы нет в прайсе поставщиков. Слава богу, российский аналог уже выпустили, мужчины не пострадают. На замену предлагаем «Силденафил», — рассказала заведующая тюменской «ЮниФарм» аптекой Олеся Шварц.

Исчезновение из оборота «Виагры» корреспонденту URA.RU подтвердили и в сети аптек «Фармленд». Там также в качестве альтернативы предложили препарат «Силденафил». Цена на этот препарат начинает от 79 рублей в зависимости от дозировки и количества таблеток.

В 2022 году компания «Виатрис» заявила о приостановке поставок «Виагры» в Россию. В Минпромторге РФ заявили, что технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в РФ обеспечена.

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В тюменских аптеках вместо импортной виагры будут предлагать ее российский аналог «Силденафил», который производит отечественная фармакологическая фабрика «Северная звезда». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу в нескольких местных аптеках. «Вчера еще «Виагра» на складах была дозировка 25 мг, сегодня ни одной формы нет в прайсе поставщиков. Слава богу, российский аналог уже выпустили, мужчины не пострадают. На замену предлагаем «Силденафил», — рассказала заведующая тюменской «ЮниФарм» аптекой Олеся Шварц. Исчезновение из оборота «Виагры» корреспонденту URA.RU подтвердили и в сети аптек «Фармленд». Там также в качестве альтернативы предложили препарат «Силденафил». Цена на этот препарат начинает от 79 рублей в зависимости от дозировки и количества таблеток. В 2022 году компания «Виатрис» заявила о приостановке поставок «Виагры» в Россию. В Минпромторге РФ заявили, что технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в РФ обеспечена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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