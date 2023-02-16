Свердловской власти сообщили об угрозе из-за новых тарифов на электричество

Отмена ночного тарифа на электричество в Свердловской области грозит массовой заменой счетчиков
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Клипарт по теме Хлеб и плата за электричество. Екатеринбург, пробка, тарифы, рубильник, плата за электричество, услуга жкх
Ночной тариф на электричество для свердловчан отменили с конца января Фото:

В Свердловской области есть причина для неожиданного социального взрыва — отмена ночного тарифа на электроэнергию может привести к масштабной кампании по замене счетчиков. Об этом риске проинформированы власти региона.

Свердловская область была одним из лидеров в России по смене электросчетчиков на многотарифные. До января 2023 года жители платили за электричество по особым условиям — ночью энергия стоила дешевле, чем днем, а в выходные и праздничные дни предоставлялись скидки. При приведении областных норм в соответствие с федеральными льготу отменили, а потребителей автоматически перевели на одноставочный тариф. В других регионах России подобные меры привели к тому, что жители начали массово заменять двухставочные счетчики, зачастую становясь жертвами мошенников.

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По данным URA.RU, областные власти знают об этом опыте соседей и готовят программу мер по недопущению повальной замены приборов. «Свердловская область является лидером России по числу двухставочных счетчиков, порядка 1,5 млн абонентов. Есть очень большой простор [для массовой замены], но в этом нет необходимости — не изменились ни цена, ни структура потребления энергии», — отмечает осведомленный собеседник.

Эксперты коммунального рынка также настаивают, что перепрограммировать счетчики нет смысла. «Никуда бежать и делать поспешных выводов тоже не нужно. Передача показаний остается точно такая же, какая была всегда. Клиенты как передавали тарифы „день“ и „ночь“, так и будут передавать», — объясняли ранее в «Энергосбыт Плюс».

Выросшие тарифы на электричество стали одной из самых проблемных тем в Свердловской области в 2023 году. После резкого роста (по разным оценкам, на 27-35%) тарифов свердловчане начали открыто критиковать власти. ФАС приняла ряд корректирующих решений. Сами региональные власти уверены, что уже в марте свердловчане получат новые — скорректированные — платежки, но продолжают работать над нормативной базой, которая бы позволила избежать скачков в будущем.

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В Свердловской области есть причина для неожиданного социального взрыва — отмена ночного тарифа на электроэнергию может привести к масштабной кампании по замене счетчиков. Об этом риске проинформированы власти региона. Свердловская область была одним из лидеров в России по смене электросчетчиков на многотарифные. До января 2023 года жители платили за электричество по особым условиям — ночью энергия стоила дешевле, чем днем, а в выходные и праздничные дни предоставлялись скидки. При приведении областных норм в соответствие с федеральными льготу отменили, а потребителей автоматически перевели на одноставочный тариф. В других регионах России подобные меры привели к тому, что жители начали массово заменять двухставочные счетчики, зачастую становясь жертвами мошенников. По данным URA.RU, областные власти знают об этом опыте соседей и готовят программу мер по недопущению повальной замены приборов. «Свердловская область является лидером России по числу двухставочных счетчиков, порядка 1,5 млн абонентов. Есть очень большой простор [для массовой замены], но в этом нет необходимости — не изменились ни цена, ни структура потребления энергии», — отмечает осведомленный собеседник. Эксперты коммунального рынка также настаивают, что перепрограммировать счетчики нет смысла. «Никуда бежать и делать поспешных выводов тоже не нужно. Передача показаний остается точно такая же, какая была всегда. Клиенты как передавали тарифы „день“ и „ночь“, так и будут передавать», — объясняли ранее в «Энергосбыт Плюс». Выросшие тарифы на электричество стали одной из самых проблемных тем в Свердловской области в 2023 году. После резкого роста (по разным оценкам, на 27-35%) тарифов свердловчане начали открыто критиковать власти. ФАС приняла ряд корректирующих решений. Сами региональные власти уверены, что уже в марте свердловчане получат новые — скорректированные — платежки, но продолжают работать над нормативной базой, которая бы позволила избежать скачков в будущем.
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