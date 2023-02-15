15 февраля 2023

Метель на несколько дней парализовала работу зимника в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , трасса, путешествие, зимник, дорога
Ориентировочно дорогу откроют 18 февраля в 14:00 Фото:

Из-за сильной метели в ЯНАО закрылась дорога по направлению «Самбург-Заполярное НГКМ». Как сообщает мэрия Пуровского района, предположительно, дорога не будет работать несколько дней.

«Автозимник „с. Самбург — Заполярное НГКМ“ закрыт в связи с метелью. Движение транспорта в период неблагоприятных погодных условий не допускается», — сказано в сообщении.

Ориентировочно дорогу откроют 18 февраля в 14:00. По прогнозу синоптиков сегодня в регионе ветер достигает 17-22 м/с. В отдельных районах наблюдается сильная метель.

Ранее, 16 февраля, приостановила работу зимняя дорога Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Это также было связано с погодными условиями.

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Из-за сильной метели в ЯНАО закрылась дорога по направлению «Самбург-Заполярное НГКМ». Как сообщает мэрия Пуровского района, предположительно, дорога не будет работать несколько дней. «Автозимник „с. Самбург — Заполярное НГКМ“ закрыт в связи с метелью. Движение транспорта в период неблагоприятных погодных условий не допускается», — сказано в сообщении. Ориентировочно дорогу откроют 18 февраля в 14:00. По прогнозу синоптиков сегодня в регионе ветер достигает 17-22 м/с. В отдельных районах наблюдается сильная метель. Ранее, 16 февраля, приостановила работу зимняя дорога Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Это также было связано с погодными условиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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