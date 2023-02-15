Метель на несколько дней парализовала работу зимника в ЯНАО

Из-за сильной метели в ЯНАО закрылась дорога по направлению «Самбург-Заполярное НГКМ». Как сообщает мэрия Пуровского района, предположительно, дорога не будет работать несколько дней.
«Автозимник „с. Самбург — Заполярное НГКМ“ закрыт в связи с метелью. Движение транспорта в период неблагоприятных погодных условий не допускается», — сказано в сообщении.
Ориентировочно дорогу откроют 18 февраля в 14:00. По прогнозу синоптиков сегодня в регионе ветер достигает 17-22 м/с. В отдельных районах наблюдается сильная метель.
Ранее, 16 февраля, приостановила работу зимняя дорога Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Это также было связано с погодными условиями.
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