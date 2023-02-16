Генерал ВСУ Кривонос испугался наступления легендарных советских танков

Генерал ВСУ Кривонос: Россия вернула себе целый эшелон танков Т-34

16 февраля 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Сергей Кривонос заявил, что не стоит недооценивать наступательный потенциал РФ даже с советской техникой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что РФ имеет большое количество ресурсов в конфликте с украинской стороной. По его словам, Украина продала странам третьего мира 900 своих танков Т-72, которые бы очень пригодились ВСУ. При этом, российская сторона вернула себе целый эшелон советских танков Т-34. По словам украинского генерала, Украина в свое время распродала 900 танков Т-72 странам третьего мира. «Это почти девять танковых бригад, которые бы нам сейчас очень помогли, а россияне свои танки сохранили. Мало того, они вернули ту технику, которую в свое время продали в тот же Лаос, вернулся целый эшелон Т-34», — сказал Сергей Кривонос. Его слова передает журнал «Военное дело». Офицер также добавил, что не стоит недооценивать наступательно-ударный потенциал российских войск, даже если речь заходит о технике времен СССР. «Давайте вспомним, что тот Т-34, который будет наступать на украинские окопы, будет стрелять в нашу сторону из пушки, из пулемета», — подытожил военный. Ранее сообщалось, что Лаос вернул в РФ 30 танков Т-34, напоминает телеканал 360. Также уточнялось, что один танк стоил России более 10 миллионов рублей, передает MK.RU . Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Как заявил президент страны Владимир Путин, цели спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины. Также одно й из важнейших задач СВО является защита мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что РФ имеет большое количество ресурсов в конфликте с украинской стороной. По его словам, Украина продала странам третьего мира 900 своих танков Т-72, которые бы очень пригодились ВСУ. При этом, российская сторона вернула себе целый эшелон советских танков Т-34. По словам украинского генерала, Украина в свое время распродала 900 танков Т-72 странам третьего мира. «Это почти девять танковых бригад, которые бы нам сейчас очень помогли, а россияне свои танки сохранили. Мало того, они вернули ту технику, которую в свое время продали в тот же Лаос, вернулся целый эшелон Т-34», — сказал Сергей Кривонос. Его слова передает журнал «Военное дело». Офицер также добавил, что не стоит недооценивать наступательно-ударный потенциал российских войск, даже если речь заходит о технике времен СССР. «Давайте вспомним, что тот Т-34, который будет наступать на украинские окопы, будет стрелять в нашу сторону из пушки, из пулемета», — подытожил военный. Ранее сообщалось, что Лаос вернул в РФ 30 танков Т-34, напоминает телеканал 360. Также уточнялось, что один танк стоил России более 10 миллионов рублей, передает MK.RU. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Как заявил президент страны Владимир Путин, цели спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины. Также одно й из важнейших задач СВО является защита мирных жителей Донбасса.