Книгу Иванова уже можно приобрести в книжных магазинах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спустя два года после выпуска последнего произведения писатель Алексей Иванов презентовал в Екатеринбурге новую книгу «Бронепароходы» в 700 страниц о поволжском и уральском речном флотах и промышленной войне на фоне революции 1917 года. На первой российской презентации в Ельцин Центре побывал корреспондент URA.RU.

«Москва — это не речной город, а я бы предпочел презентацию именно в таком месте — в Самаре, Нижнем Новгороде, Перми, но сейчас не то время, чтобы устраивать презентации. А Екатеринбург — он любимый город», — пояснил выбор места проведения первой в России презентации «Бронепароходов» Иванов.

События в книге происходят на реках Волга и Кама, а истории разделены на несколько сюжетных линий. Автор затрагивает такие темы, как: взаимодействие иностранцев с большевистским правительством, Гражданская война, роль речного флота в военных действиях, вставшая экономика, нарушение принятого порядка вещей и история людей, которые вынуждены жить в суровые исторические времена.

География событий охватывает Нижний Новгород, Казань, Самару, Сарапул, Пермь, Уфу и Омск. По словам писателя, в романе много реальных героев, однако есть и выдуманные персонажи, имеющие исторические прототипы. Сама книга упакована в пленку, потому как содержит нецензурную брань, использование которой Иванов объяснил следующим образом.

«Пару раз герои у меня крепко ругаются, но это не весь роман матом написан. Это дурацкие требования нашей надзорной комиссии — ставить вот этот ценз и продавать книги в полиэтилене. Конечно, [использование мата объяснимо] — в стране Гражданская война, люди убивают, и вдруг тут все очень вежливые и воспитанные», — заявил писатель. При этом роман имеет глубокий смысл и анализ исторических событий XX века.

Ранее URA.RU рассказывало, что Алексей Иванов готовится презентовать екатеринбургской публике свое новое произведение под названием «Бронепароходы». Также писатель на встрече анонсировал дату выход новой книги «Речфлот» о российском судоходстве.