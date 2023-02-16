Детский омбудсмен попросила Путина создать новый социальный статус

Львова-Белова попросила Путина о присвоении статуса «Дети, пострадавшие в ходе СВО»

16 февраля 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Мария Львова-Белова заявила, что в новых регионах находится около тысячи детей, пострадавших от СВО Фото: Пресс-служба Совета Федерации / АГН Москва новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уполномоченный при президенте РФ Владимире Путине по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила главу государства присвоить детям из новых регионов статус «Детей, пострадавших в ходе СВО». Свою просьбу детский омбудсмен озвучила на встрече с российским лидером. «Я бы очень хотела Вас попросить поддержать нашу инициативу о присвоении статуса этим детям, как дети, пострадавшие входе специальной военной операции», — заявила Мария Львова-Белова в ходе встречи с российским лидером, передает РИА Новости. Также она призвала обеспечить детей, вместе с их семьями различными дополнительными гарантиями. Омбудсмен также отметила, что в новых российских регионах находится около тысячи детей, которые пострадали в ходе конфликта с Украиной. Ранее стало известно, что на 22 тысячи детей из новых российских регионов было назначено пособие. Об этом рассказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов во время ходе пленарного заседания в Госдуме, напоминает RT. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. Также президент РФ Владимир Путин выделил в качестве одной из задач защиту мирных граждан Донбасса.

Уполномоченный при президенте РФ Владимире Путине по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила главу государства присвоить детям из новых регионов статус «Детей, пострадавших в ходе СВО». Свою просьбу детский омбудсмен озвучила на встрече с российским лидером. «Я бы очень хотела Вас попросить поддержать нашу инициативу о присвоении статуса этим детям, как дети, пострадавшие входе специальной военной операции», — заявила Мария Львова-Белова в ходе встречи с российским лидером, передает РИА Новости. Также она призвала обеспечить детей, вместе с их семьями различными дополнительными гарантиями. Омбудсмен также отметила, что в новых российских регионах находится около тысячи детей, которые пострадали в ходе конфликта с Украиной. Ранее стало известно, что на 22 тысячи детей из новых российских регионов было назначено пособие. Об этом рассказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов во время ходе пленарного заседания в Госдуме, напоминает RT. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. Также президент РФ Владимир Путин выделил в качестве одной из задач защиту мирных граждан Донбасса.