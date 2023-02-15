Нефтесервисная компания в ХМАО ищет вахтовиков на зарплату в 250 тысяч

16 февраля 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Нефтесервис в ХМАО ищет вышкомонтажников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нефтесервисная компания в Нефтеюганске ищет вышкомонтажников для сборки буровых установок на месторождениях ХМАО. В объявлении на «Авито» говорится, что работодатель готов платить рабочим до 250 тысяч рублей за 30 дней вахты. «Набирается бригада вышкомонтажников для монтажа буровых, также открыта вакансия прораба по вышкостроению буровых установок. Зарплата от 200 до 250 тысяч — в зависимости от объема выполненных работ», — указано в объявлении. На работу принимают вышкомонтажников с опытом работы от трех лет. Зарплату сотрудникам выплачивают два раза в месяц. URA.RU попыталось дозвониться по телефону, указанному в объявлении. На звонок корреспондента не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ищут операторов на лесозаготовительный комбайн на зарплату в 250 тысяч рублей. Одно из главных требований в вакансии — трезвость работника.

Нефтесервисная компания в Нефтеюганске ищет вышкомонтажников для сборки буровых установок на месторождениях ХМАО. В объявлении на «Авито» говорится, что работодатель готов платить рабочим до 250 тысяч рублей за 30 дней вахты. «Набирается бригада вышкомонтажников для монтажа буровых, также открыта вакансия прораба по вышкостроению буровых установок. Зарплата от 200 до 250 тысяч — в зависимости от объема выполненных работ», — указано в объявлении. На работу принимают вышкомонтажников с опытом работы от трех лет. Зарплату сотрудникам выплачивают два раза в месяц. URA.RU попыталось дозвониться по телефону, указанному в объявлении. На звонок корреспондента не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ищут операторов на лесозаготовительный комбайн на зарплату в 250 тысяч рублей. Одно из главных требований в вакансии — трезвость работника.