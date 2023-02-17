Бывший тюменский «вор в законе» Ганс рассказал, как был задержан в ресторане Кургана

Тюменский «вор в законе» Ганс попал на допрос после задержания в ресторане Кургана
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Тюменского авторитета задержали на банкете в ресторане Кургана Фото:

«Вор в законе» из Тюмени Юрий Тишенков (по прозвищу Ганс) был задержан полицией в ресторане гостиницы «Москва» в Кургане, когда в середине нулевых пришел туда на банкет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из суда, где Тишенков давал показания.

«Будучи проездом в Кургане, заехал в ресторан „Москва“ за товарищем. Тот позвал меня на банкет поздравить человека, мы зашли — вскоре всех силовики положили на пол и увезли на допрос в отделение», — привел подробности экс-авторитет. По его словам, на том же мероприятии мог находиться подсудимый Евгений Петров, свидетелем по делу которого он выступал.

В отделении Тишенкова расспрашивали о знакомстве с Петровым и другими курганцами. Тюменец пояснил силовикам, что оказался на банкете случайно.

Тишенкова считают бывшим «вором в законе». Мужчина был коронован в 2000 году, через восемь лет его лишили статуса. В 2009 году Тишенков был приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию убийства человека и полностью отбыл наказание.

Курганца Евгения Петрова судят по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии региона. Следствие считает, что именно Тишенков дал статус положенца Петрову в 2003 году. Тюменец сообщил суду, что не помнит о таких событиях.

Ранее URA.RU сообщало, что сторона обвинения по делу Петрова утверждала, что курганского положенца назначил авторитет из Тюмени. Впоследствии лидер курганских преступников по прозвищу Петренок ориентировался на других «воров в законе» из Сургута и Екатеринбурга.

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«Вор в законе» из Тюмени Юрий Тишенков (по прозвищу Ганс) был задержан полицией в ресторане гостиницы «Москва» в Кургане, когда в середине нулевых пришел туда на банкет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из суда, где Тишенков давал показания. «Будучи проездом в Кургане, заехал в ресторан „Москва“ за товарищем. Тот позвал меня на банкет поздравить человека, мы зашли — вскоре всех силовики положили на пол и увезли на допрос в отделение», — привел подробности экс-авторитет. По его словам, на том же мероприятии мог находиться подсудимый Евгений Петров, свидетелем по делу которого он выступал. В отделении Тишенкова расспрашивали о знакомстве с Петровым и другими курганцами. Тюменец пояснил силовикам, что оказался на банкете случайно. Тишенкова считают бывшим «вором в законе». Мужчина был коронован в 2000 году, через восемь лет его лишили статуса. В 2009 году Тишенков был приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию убийства человека и полностью отбыл наказание. Курганца Евгения Петрова судят по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии региона. Следствие считает, что именно Тишенков дал статус положенца Петрову в 2003 году. Тюменец сообщил суду, что не помнит о таких событиях. Ранее URA.RU сообщало, что сторона обвинения по делу Петрова утверждала, что курганского положенца назначил авторитет из Тюмени. Впоследствии лидер курганских преступников по прозвищу Петренок ориентировался на других «воров в законе» из Сургута и Екатеринбурга.
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