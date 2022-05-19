С «Азовстали» вышли 1800 украинских националистов

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, металлургический комбинат азовсталь, завод азовсталь
С «Азовстали» все еще выходят националисты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли около 1800 националистов. Об этом сообщил основатель батальона народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

«В общей сложности, с учетом сегодняшних, вышло 1800 человек. Поток слабеет, но не иссякает», — написал Ходаковский в своем telegram-канале.

Завод блокирован российскими военными, там засели украинские националисты. Президент РФ Владимир Путин приказал отменить его штурм. На этой неделе националисты начали выходить оттуда с белым флагом. Территория Мариуполя уже освобождена в ходе спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. Украинские военные, вышедшие с «Азовстали», пройдут фильтрацию в СИЗО Донецкой народной республики, заявил URA.RU криминалист, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по Москве Михаил Игнатов. Зампредседателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов сказал URA.RU, что часть пленных могут отпустить.

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С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли около 1800 националистов. Об этом сообщил основатель батальона народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский. «В общей сложности, с учетом сегодняшних, вышло 1800 человек. Поток слабеет, но не иссякает», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. Завод блокирован российскими военными, там засели украинские националисты. Президент РФ Владимир Путин приказал отменить его штурм. На этой неделе националисты начали выходить оттуда с белым флагом. Территория Мариуполя уже освобождена в ходе спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. Украинские военные, вышедшие с «Азовстали», пройдут фильтрацию в СИЗО Донецкой народной республики, заявил URA.RU криминалист, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по Москве Михаил Игнатов. Зампредседателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов сказал URA.RU, что часть пленных могут отпустить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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