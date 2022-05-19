С «Азовстали» вышли 1800 украинских националистов 19 мая 2022 в 20:46 Размер текста - 17 + С «Азовстали» все еще выходят националисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли около 1800 националистов. Об этом сообщил основатель батальона народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский. «В общей сложности, с учетом сегодняшних, вышло 1800 человек. Поток слабеет, но не иссякает», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. Завод блокирован российскими военными, там засели украинские националисты. Президент РФ Владимир Путин приказал отменить его штурм. На этой неделе националисты начали выходить оттуда с белым флагом. Территория Мариуполя уже освобождена в ходе спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. Украинские военные, вышедшие с «Азовстали», пройдут фильтрацию в СИЗО Донецкой народной республики, заявил URA.RU криминалист, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по Москве Михаил Игнатов. Зампредседателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов сказал URA.RU, что часть пленных могут отпустить. С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли около 1800 националистов. Об этом сообщил основатель батальона народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский. «В общей сложности, с учетом сегодняшних, вышло 1800 человек. Поток слабеет, но не иссякает», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. Завод блокирован российскими военными, там засели украинские националисты. Президент РФ Владимир Путин приказал отменить его штурм. На этой неделе националисты начали выходить оттуда с белым флагом. Территория Мариуполя уже освобождена в ходе спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. Украинские военные, вышедшие с «Азовстали», пройдут фильтрацию в СИЗО Донецкой народной республики, заявил URA.RU криминалист, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по Москве Михаил Игнатов. Зампредседателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов сказал URA.RU, что часть пленных могут отпустить. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям