С «Азовстали» вышли 1800 украинских националистов

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли около 1800 националистов. Об этом сообщил основатель батальона народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский.
«В общей сложности, с учетом сегодняшних, вышло 1800 человек. Поток слабеет, но не иссякает», — написал Ходаковский в своем telegram-канале.
Завод блокирован российскими военными, там засели украинские националисты. Президент РФ Владимир Путин приказал отменить его штурм. На этой неделе националисты начали выходить оттуда с белым флагом. Территория Мариуполя уже освобождена в ходе спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. Украинские военные, вышедшие с «Азовстали», пройдут фильтрацию в СИЗО Донецкой народной республики, заявил URA.RU криминалист, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по Москве Михаил Игнатов. Зампредседателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов сказал URA.RU, что часть пленных могут отпустить.
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С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли около 1800 националистов. Об этом сообщил основатель батальона народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский. «В общей сложности, с учетом сегодняшних, вышло 1800 человек. Поток слабеет, но не иссякает», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. Завод блокирован российскими военными, там засели украинские националисты. Президент РФ Владимир Путин приказал отменить его штурм. На этой неделе националисты начали выходить оттуда с белым флагом. Территория Мариуполя уже освобождена в ходе спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. Украинские военные, вышедшие с «Азовстали», пройдут фильтрацию в СИЗО Донецкой народной республики, заявил URA.RU криминалист, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по Москве Михаил Игнатов. Зампредседателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов сказал URA.RU, что часть пленных могут отпустить.