Жительнице ХМАО грозит уголовная статья за драку с полицией из-за мужа

16 февраля 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

За содеянное женщине грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительнице Нягани (ХМАО) грозит уголовное наказание с лишением свободы из-за нападения на участкового, который не стал забирать ее мужа в отдел. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Женщина вызвала полицию после того, как ее муж несколько дней не находится дома. По прибытии участкового югорчанка попросила забрать его в полицию. Но оснований для этого не было, и участковый отказалась это делать. После этого женщина стала вести себя агрессивно и набросилась на полицейскую и мужа с кулаками. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье: Применение насилия в отношении представителя власти», — сообщил собеседник. Известно, что при нападении сотрудник полиции получила легкий вред здоровью. Сейчас она находится в больнице. Оперативно получить комментарий в полиции не удалось. В пресс-службе окружного УМВД не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что пьяную жительницу ХМАО арестовали после нападения на полицейского. Жительница Сургутского района ударила правоохранителя, который пытался запретить ей пить алкоголь в общественном месте.

Жительнице Нягани (ХМАО) грозит уголовное наказание с лишением свободы из-за нападения на участкового, который не стал забирать ее мужа в отдел. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Женщина вызвала полицию после того, как ее муж несколько дней не находится дома. По прибытии участкового югорчанка попросила забрать его в полицию. Но оснований для этого не было, и участковый отказалась это делать. После этого женщина стала вести себя агрессивно и набросилась на полицейскую и мужа с кулаками. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье: Применение насилия в отношении представителя власти», — сообщил собеседник. Известно, что при нападении сотрудник полиции получила легкий вред здоровью. Сейчас она находится в больнице. Оперативно получить комментарий в полиции не удалось. В пресс-службе окружного УМВД не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что пьяную жительницу ХМАО арестовали после нападения на полицейского. Жительница Сургутского района ударила правоохранителя, который пытался запретить ей пить алкоголь в общественном месте.