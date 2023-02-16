16 февраля 2023

США поддержат попытки Киева восстановить контроль над всеми частями страны

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Байден. Курган, байден джо, фото байдена
Джо Байден помогает Украине оружием для возвращения Киевом утраченных территорий Фото:
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Власти Соединенных Штатов Америки поддерживают Украину в решении вернуть все утраченные территории. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 16 февраля.

«Президент [США Джо Байден] заявил, что мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украина борется за возвращение всех своих территорий в рамках признанных [международным сообществом] границ. Мы поддерживаем эти усилия, в том числе при подготовке следующего жесткого рывка для возвращения ее территории», — сказала Виктория Нуланд, передает РИА Новости.

Ранее URA.RU рассказало, что генерал армии США в отставке Бен Ходжес сообщил, что у Украины есть шанс вернуть территорию Крыма, если Вашингтон поставит Киеву ракеты ATACMS. Данная ракетная система имеет большую дальность полета боеголовок.

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Власти Соединенных Штатов Америки поддерживают Украину в решении вернуть все утраченные территории. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 16 февраля. «Президент [США Джо Байден] заявил, что мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украина борется за возвращение всех своих территорий в рамках признанных [международным сообществом] границ. Мы поддерживаем эти усилия, в том числе при подготовке следующего жесткого рывка для возвращения ее территории», — сказала Виктория Нуланд, передает РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало, что генерал армии США в отставке Бен Ходжес сообщил, что у Украины есть шанс вернуть территорию Крыма, если Вашингтон поставит Киеву ракеты ATACMS. Данная ракетная система имеет большую дальность полета боеголовок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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