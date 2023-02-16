США поддержат попытки Киева восстановить контроль над всеми частями страны

Власти Соединенных Штатов Америки поддерживают Украину в решении вернуть все утраченные территории. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 16 февраля.
«Президент [США Джо Байден] заявил, что мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украина борется за возвращение всех своих территорий в рамках признанных [международным сообществом] границ. Мы поддерживаем эти усилия, в том числе при подготовке следующего жесткого рывка для возвращения ее территории», — сказала Виктория Нуланд, передает РИА Новости.
Ранее URA.RU рассказало, что генерал армии США в отставке Бен Ходжес сообщил, что у Украины есть шанс вернуть территорию Крыма, если Вашингтон поставит Киеву ракеты ATACMS. Данная ракетная система имеет большую дальность полета боеголовок.
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