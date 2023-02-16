Житель ЯНАО отказался от инвестиций в турецкую недвижимость из-за землетрясения

Ямалец был готов поменять недвижимость на квартиру в Турции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Нового Уренгоя отказался покупать недвижимость в Турции после того, как там случилось землетрясение. Как рассказал URA.RU Тимур, он даже успел определиться с выбором, но после случившегося передумал и купил дачу в ЯНАО.

«Я решил продать трехкомнатную квартиру в Новом Уренгое и купить в Турции, чтобы ездить с родными на отдых. Я почти определился с квартирой там, готов был начать сделку. Но потом случилось землетрясение, и меня насторожило все происходящее. В итоге, купил здесь дачу», — рассказал ямалец.

Собеседник агентства добавил, что не долго принимал решение, потому что понимал масштабность катастрофы. При этом он никогда не задумывался о покупке дома в Новом Уренгое. Продав здесь недвижимость, он рассчитывал приобрести однокомнатную квартиру в одном из курортных городов. На тот момент риэлтор предложил выгодные условия.

«Не думаю, что я пожалею о выборе. Инвестиция в недвижимость в ЯНАО — дело также хорошее. Может в будущем и куплю жилье поближе к морю, но уже, наверное, на территории России», — резюмировал он.

Землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Число пострадавших составило больше ста тысяч человек.