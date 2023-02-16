16 февраля 2023

Замглавы МИД РФ Рябков: Россия действует расчетливо и хладнокровно в отношении Украины

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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, часы, руки, директор, мужские руки
Сергей Рябков: власти России действует расчетливо и хладнокровно, не допуская эскалации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия действует хладнокровно и расчетливо в отношении Украины, не допуская эскалации. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я могу гарантировать, что мы в Москве и те, кто руководит спецоперацией, те, кто отдает приказы и формулирует цели, действуем расчетливо и хладнокровно. Мы не теряем самообладание. И с этой точки зрения ни о какой неконтролируемой эскалации с нашей точки зрения, с наших позиций нельзя говорить. Речи об этом быть не может», — сказал Сергей Рябков в эфире Первого канала. Он добавил, что Россия по-прежнему проявляет максимальную ответственность, предупреждая оппонентов, что они играют с огнем и риски очень высоки.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг знал заранее, что начнутся боевые действия на Украине. Он рассказал, что во время того, как он спал, ему позвонил начальник штаба и рассказал о начале боевых действий. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер говорил о том, что украинские власти никогда не хотели мирных переговоров, они просто хотели выиграть время, чтобы НАТО могло собраться с силами.

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Россия действует хладнокровно и расчетливо в отношении Украины, не допуская эскалации. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Я могу гарантировать, что мы в Москве и те, кто руководит спецоперацией, те, кто отдает приказы и формулирует цели, действуем расчетливо и хладнокровно. Мы не теряем самообладание. И с этой точки зрения ни о какой неконтролируемой эскалации с нашей точки зрения, с наших позиций нельзя говорить. Речи об этом быть не может», — сказал Сергей Рябков в эфире Первого канала. Он добавил, что Россия по-прежнему проявляет максимальную ответственность, предупреждая оппонентов, что они играют с огнем и риски очень высоки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг знал заранее, что начнутся боевые действия на Украине. Он рассказал, что во время того, как он спал, ему позвонил начальник штаба и рассказал о начале боевых действий. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер говорил о том, что украинские власти никогда не хотели мирных переговоров, они просто хотели выиграть время, чтобы НАТО могло собраться с силами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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