Замглавы МИД РФ Рябков: Россия действует расчетливо и хладнокровно в отношении Украины

17 февраля 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

Сергей Рябков: власти России действует расчетливо и хладнокровно, не допуская эскалации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия действует хладнокровно и расчетливо в отношении Украины, не допуская эскалации. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Я могу гарантировать, что мы в Москве и те, кто руководит спецоперацией, те, кто отдает приказы и формулирует цели, действуем расчетливо и хладнокровно. Мы не теряем самообладание. И с этой точки зрения ни о какой неконтролируемой эскалации с нашей точки зрения, с наших позиций нельзя говорить. Речи об этом быть не может», — сказал Сергей Рябков в эфире Первого канала. Он добавил, что Россия по-прежнему проявляет максимальную ответственность, предупреждая оппонентов, что они играют с огнем и риски очень высоки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг знал заранее, что начнутся боевые действия на Украине. Он рассказал, что во время того, как он спал, ему позвонил начальник штаба и рассказал о начале боевых действий. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер говорил о том, что украинские власти никогда не хотели мирных переговоров, они просто хотели выиграть время, чтобы НАТО могло собраться с силами.

Россия действует хладнокровно и расчетливо в отношении Украины, не допуская эскалации. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Я могу гарантировать, что мы в Москве и те, кто руководит спецоперацией, те, кто отдает приказы и формулирует цели, действуем расчетливо и хладнокровно. Мы не теряем самообладание. И с этой точки зрения ни о какой неконтролируемой эскалации с нашей точки зрения, с наших позиций нельзя говорить. Речи об этом быть не может», — сказал Сергей Рябков в эфире Первого канала. Он добавил, что Россия по-прежнему проявляет максимальную ответственность, предупреждая оппонентов, что они играют с огнем и риски очень высоки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг знал заранее, что начнутся боевые действия на Украине. Он рассказал, что во время того, как он спал, ему позвонил начальник штаба и рассказал о начале боевых действий. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер говорил о том, что украинские власти никогда не хотели мирных переговоров, они просто хотели выиграть время, чтобы НАТО могло собраться с силами.