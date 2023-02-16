Американский разведчик: Киев врет, что хочет мира

Украинским властям мир не нужен, убежден Риттер Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины, выступая в НАТО, на самом деле лгут о том, что хотят мира. И сами признают этот обман. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Украинские власти никогда не хотели мирных переговоров, они просто выигрывали время, чтобы НАТО могло собраться с силами. Руководители в Киеве хотели выяснить, каким будет уровень поддержки. Единственные люди, которые говорят о войне, — это украинские власти в НАТО, они лгут о том, что хотят мира, это обман и они это признают», — сказал Риттер в комментарии youtube-каналу Naturalist Capitalist .

Также бывший американский разведчик уточнил, что русские не стремились завоевать Украину, они пришли «со спрятанными за спиной руками». «Они стремились заставить Украину сесть за стол переговоров. Мы же видели три раунда переговоров», — дополнил Риттер.

Офицер морской разведки США также высказался о том, что Россия после завершения конфликта на Украине станет более сильной, чем она была ранее и непременно воспользуется ошибкой Запада, который позволил Москве ликвидировать давнюю неопределенность в сфере международной безопасности. Разорвав все связи с Россией, Запад сделал стране подарок, о котором она и мечтать не могла, считает Скотт Риттер.