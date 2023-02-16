В Алапаевском МО собрали 1428 кг военной помощи Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Алапаевского муниципального округа собрали 1428 килограммов гуманитарной помощи для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава округа Олег Ряписов.

«Мы собрали 1428 кг гумпомощи. Спасибо всем, кто откликнулся на призыв!» — написал Олег Ряписов на странице в соцсети «ВКонтакте».

Ряписов пояснил, что помощь военным собирали две недели. «Даже сейчас, когда сбор завершен, люди продолжают нести продовольствие и вещи», — подчеркивает глава муниципального округа. По его словам, бойцы получат груз 23 февраля. Таким образом солдат поздравят с праздником.

Ранее URA.RU писало, что свердловские волонтеры доставили гуманитарную помощь в один из госпиталей Белгородской области. В нем восстанавливаются военнослужащие, участвующие в спецоперации.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что ее главной целью является защита мирного населения Донбасса.

Фото: страница Олега Ряписова в соцсети «ВКонтакте»

Фото: страница Олега Ряписова в соцсети «ВКонтакте»