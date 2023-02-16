Захарова опровергла слова Суркова насчет резолюции по Минским соглашениям

Захарова назвала Лаврова инициатором резолюции по Минским соглашениям

17 февраля 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Мария Захарова назвала инициатором резолюции по Минским соглашениям Сергея Лаврова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инициатором резолюции по Минским соглашениям на самом деле был глава МИД России Сергей Лавров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Все разговоры о том, планировала Россия выполнять минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт — лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным», — написала Захарова в telegram-канале . Так она ответила на слова экс-помощника президента России Владислава Суркова. Ранее тот заявил, что работал над Минскими соглашениями исходя из того, что их никто не будет выполнять. В интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову Владислав Сурков рассказал, что остался доволен расширением западных границ РФ и успехами российской армии на Украине. Также он признался, что при работе над Минскими соглашениями не рассчитывал на их выполнение. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал его слова, отметив, что российская сторона прикладывала все усилия, чтобы добиться выполнения Минских соглашений со стороны Украины.

Инициатором резолюции по Минским соглашениям на самом деле был глава МИД России Сергей Лавров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Все разговоры о том, планировала Россия выполнять минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт — лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным», — написала Захарова в telegram-канале. Так она ответила на слова экс-помощника президента России Владислава Суркова. Ранее тот заявил, что работал над Минскими соглашениями исходя из того, что их никто не будет выполнять. В интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову Владислав Сурков рассказал, что остался доволен расширением западных границ РФ и успехами российской армии на Украине. Также он признался, что при работе над Минскими соглашениями не рассчитывал на их выполнение. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал его слова, отметив, что российская сторона прикладывала все усилия, чтобы добиться выполнения Минских соглашений со стороны Украины.