16 февраля 2023

Экс-советник Пентагона Макгрегор: весь мир готов сотрудничать с Россией

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Американский полковник Макгрегор считает, что с РФ многие хотят сотрудничать Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россию нельзя назвать изгоем, весь мир готов сотрудничать с ней, кроме некоторых европейских стран. Об этом заявил бывший советник Пентагона, американский полковник Дуглас Макгрегор.

«Весь мир готов сотрудничать с РФ, кроме нас и некоторых наших европейских союзников», — сказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он отметил, что у России все хорошо с экономикой, а все негативные нарративы, что распространяют про русских, нужно адресовать украинцам.

Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли назвал Россию «мировым изгоем». Также в Пентагоне заявили, что российская армия продержится в конфликте не дольше, чем Украина.

С начала проведения спецоперации на Украине страны Запада оказывают поддержку Киеву. Они договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину. В данный момент обсуждается вопрос поставки американских истребителей ВСУ.

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Россию нельзя назвать изгоем, весь мир готов сотрудничать с ней, кроме некоторых европейских стран. Об этом заявил бывший советник Пентагона, американский полковник Дуглас Макгрегор. «Весь мир готов сотрудничать с РФ, кроме нас и некоторых наших европейских союзников», — сказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он отметил, что у России все хорошо с экономикой, а все негативные нарративы, что распространяют про русских, нужно адресовать украинцам. Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли назвал Россию «мировым изгоем». Также в Пентагоне заявили, что российская армия продержится в конфликте не дольше, чем Украина. С начала проведения спецоперации на Украине страны Запада оказывают поддержку Киеву. Они договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину. В данный момент обсуждается вопрос поставки американских истребителей ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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