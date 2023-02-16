Экс-советник Пентагона Макгрегор: весь мир готов сотрудничать с Россией

17 февраля 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

Американский полковник Макгрегор считает, что с РФ многие хотят сотрудничать Фото: pixabay/открытая лицензия новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россию нельзя назвать изгоем, весь мир готов сотрудничать с ней, кроме некоторых европейских стран. Об этом заявил бывший советник Пентагона, американский полковник Дуглас Макгрегор. «Весь мир готов сотрудничать с РФ, кроме нас и некоторых наших европейских союзников», — сказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom . Он отметил, что у России все хорошо с экономикой, а все негативные нарративы, что распространяют про русских, нужно адресовать украинцам. Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли назвал Россию «мировым изгоем». Также в Пентагоне заявили, что российская армия продержится в конфликте не дольше, чем Украина. С начала проведения спецоперации на Украине страны Запада оказывают поддержку Киеву. Они договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину. В данный момент обсуждается вопрос поставки американских истребителей ВСУ.

Россию нельзя назвать изгоем, весь мир готов сотрудничать с ней, кроме некоторых европейских стран. Об этом заявил бывший советник Пентагона, американский полковник Дуглас Макгрегор. «Весь мир готов сотрудничать с РФ, кроме нас и некоторых наших европейских союзников», — сказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он отметил, что у России все хорошо с экономикой, а все негативные нарративы, что распространяют про русских, нужно адресовать украинцам. Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли назвал Россию «мировым изгоем». Также в Пентагоне заявили, что российская армия продержится в конфликте не дольше, чем Украина. С начала проведения спецоперации на Украине страны Запада оказывают поддержку Киеву. Они договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину. В данный момент обсуждается вопрос поставки американских истребителей ВСУ.