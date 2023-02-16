16 февраля 2023

Свердловский мэр передал квадрокоптер и тепловизор бойцу. Фото

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине
Глава Ивдельского ГО Владимир Михель передал солдату тепловизор и квадрокоптер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Ивдельского городского округа Владимир Михель 16 февраля встретился с Александром Жаровым, участником спецоперации на Украине, и передал ему квадрокоптер и тепловизор. Об этом рассказал сам Михель.

«Сегодня встретился с нашим земляком и передал ему тепловизор и квадрокоптер», — написал Михель на странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, боец вернулся в родной город после лечения в госпитале.

Как сообщил глава городского округа, техника была куплена на средства, которые собрали жители Ивделя. «Благодарю ивдельчан за поддержку», — подытожил Михель.

Ранее URA.RU писало, что в Алапаевске собрали более тонны гуманитарной помощи солдатам-участникам СВО. Глава Алапаевского городского округа Олег Ряписов пообещал, что груз доставят бойцам к 23 февраля.

Фото:

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Глава Ивдельского городского округа Владимир Михель 16 февраля встретился с Александром Жаровым, участником спецоперации на Украине, и передал ему квадрокоптер и тепловизор. Об этом рассказал сам Михель. «Сегодня встретился с нашим земляком и передал ему тепловизор и квадрокоптер», — написал Михель на странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, боец вернулся в родной город после лечения в госпитале. Как сообщил глава городского округа, техника была куплена на средства, которые собрали жители Ивделя. «Благодарю ивдельчан за поддержку», — подытожил Михель. Ранее URA.RU писало, что в Алапаевске собрали более тонны гуманитарной помощи солдатам-участникам СВО. Глава Алапаевского городского округа Олег Ряписов пообещал, что груз доставят бойцам к 23 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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