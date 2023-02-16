Глава Ивдельского ГО Владимир Михель передал солдату тепловизор и квадрокоптер Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Ивдельского городского округа Владимир Михель 16 февраля встретился с Александром Жаровым, участником спецоперации на Украине, и передал ему квадрокоптер и тепловизор. Об этом рассказал сам Михель.

«Сегодня встретился с нашим земляком и передал ему тепловизор и квадрокоптер», — написал Михель на странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, боец вернулся в родной город после лечения в госпитале.

Как сообщил глава городского округа, техника была куплена на средства, которые собрали жители Ивделя. «Благодарю ивдельчан за поддержку», — подытожил Михель.

Ранее URA.RU писало, что в Алапаевске собрали более тонны гуманитарной помощи солдатам-участникам СВО. Глава Алапаевского городского округа Олег Ряписов пообещал, что груз доставят бойцам к 23 февраля.