В США заявили, что возврат Крыма Украине трудно представить

Newsweek: атаки на Крым принесут пиар-эффект Зеленскому, но не вернут полуостров

17 февраля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Украина не имеет ресурсов для захвата Крыма, отметил Аркадий Мошес Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На данный момент Украина не может захватить Крым. Однако атаки ВСУ по полуострову смогут создать политический пиар-эффект президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил программный директор исследовательской программы ЕС «Восточное соседство и Россия» в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес. «Трудно представить, что Украина вернет Крым на данный момент, учитывая небольшие размеры перешейка, что облегчает его укрепление и оборону, а также превосходство России в воздухе и военно-морском флоте», — заявил Аркадий Мошес, его слова приводит американский журнал Newsweek . Он отметил, что небольшие успешные атаки ВСУ по Крымскому полуострову смогут создать пиар-эффект для Зеленского. Для сравнения, спикер приводит взрыв на Крымском мосту. Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. После начала спецоперации на Украине ВСУ стали разрабатывать план по военному захвату полуострова. 9 января 2023 года бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что ВСУ начнут захват Крыма весной. Он отметил, что поставки танков со стороны западных партнеров входят в этот план. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что Крым является не только военной базой в Черном море. Полуостров выступает как символ русского мира и единства ее народов. Его слова приводит «Федеральная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На данный момент Украина не может захватить Крым. Однако атаки ВСУ по полуострову смогут создать политический пиар-эффект президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил программный директор исследовательской программы ЕС «Восточное соседство и Россия» в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес. «Трудно представить, что Украина вернет Крым на данный момент, учитывая небольшие размеры перешейка, что облегчает его укрепление и оборону, а также превосходство России в воздухе и военно-морском флоте», — заявил Аркадий Мошес, его слова приводит американский журнал Newsweek. Он отметил, что небольшие успешные атаки ВСУ по Крымскому полуострову смогут создать пиар-эффект для Зеленского. Для сравнения, спикер приводит взрыв на Крымском мосту. Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. После начала спецоперации на Украине ВСУ стали разрабатывать план по военному захвату полуострова. 9 января 2023 года бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что ВСУ начнут захват Крыма весной. Он отметил, что поставки танков со стороны западных партнеров входят в этот план. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что Крым является не только военной базой в Черном море. Полуостров выступает как символ русского мира и единства ее народов. Его слова приводит «Федеральная служба новостей».