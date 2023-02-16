В США заявили, что возврат Крыма Украине трудно представить

На данный момент Украина не может захватить Крым. Однако атаки ВСУ по полуострову смогут создать политический пиар-эффект президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил программный директор исследовательской программы ЕС «Восточное соседство и Россия» в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес.
«Трудно представить, что Украина вернет Крым на данный момент, учитывая небольшие размеры перешейка, что облегчает его укрепление и оборону, а также превосходство России в воздухе и военно-морском флоте», — заявил Аркадий Мошес, его слова приводит американский журнал Newsweek. Он отметил, что небольшие успешные атаки ВСУ по Крымскому полуострову смогут создать пиар-эффект для Зеленского. Для сравнения, спикер приводит взрыв на Крымском мосту.
Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. После начала спецоперации на Украине ВСУ стали разрабатывать план по военному захвату полуострова. 9 января 2023 года бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что ВСУ начнут захват Крыма весной. Он отметил, что поставки танков со стороны западных партнеров входят в этот план. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что Крым является не только военной базой в Черном море. Полуостров выступает как символ русского мира и единства ее народов. Его слова приводит «Федеральная служба новостей».
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На данный момент Украина не может захватить Крым. Однако атаки ВСУ по полуострову смогут создать политический пиар-эффект президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил программный директор исследовательской программы ЕС «Восточное соседство и Россия» в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес. «Трудно представить, что Украина вернет Крым на данный момент, учитывая небольшие размеры перешейка, что облегчает его укрепление и оборону, а также превосходство России в воздухе и военно-морском флоте», — заявил Аркадий Мошес, его слова приводит американский журнал Newsweek. Он отметил, что небольшие успешные атаки ВСУ по Крымскому полуострову смогут создать пиар-эффект для Зеленского. Для сравнения, спикер приводит взрыв на Крымском мосту. Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. После начала спецоперации на Украине ВСУ стали разрабатывать план по военному захвату полуострова. 9 января 2023 года бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что ВСУ начнут захват Крыма весной. Он отметил, что поставки танков со стороны западных партнеров входят в этот план. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что Крым является не только военной базой в Черном море. Полуостров выступает как символ русского мира и единства ее народов. Его слова приводит «Федеральная служба новостей».