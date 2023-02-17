Американский военный журналист рассказал, что Украина потеряла половину своих танков советских времен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия с начала спецоперации потеряла больше половины своих танков советских времен, в том числе Т-64, которые не способна восстановить. Об этом сообщает американский военный корреспондент Дэвид Экс. Это объясняет, почему в последнее время киевские власти так активно просят танки у союзников.

«Украинская армия вступила в войну, имея в строю около 800 танков Т-64. За 11 месяцев, прошедших с тех пор, как Россия расширила свое наступление на Украину, украинцы потеряли около половины 40-тонных трехместных Т-64», — сообщает Дэвид Экс в своем материале для Forbes. Он сообщил, что, по данным разведки, на Украине может быть около 450 таких танков, но за десятилетия простоя они могли потерять боеспособность. По словам корреспондента, ремонтом поврежденных советских танков мог бы заняться Харьковский танковый завод, однако он не справится со столь большими потоком повреждений украинской тяжелой техники.

Западные союзники пообещали Украине немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams. По некоторым подсчетам, если все они будут доставлены на Украину, их общее число составит 300 единиц. Реальная потребность Украины в танках составляет полторы тысячи единиц. Триста танков, которые Киеву пообещали союзники, не поменяют ситуацию на поле боя.

Танки Т-64 — сложная и трудная в изготовлении военная техника, которая когда-то не уступала западным аналогам. Сейчас они находятся на грани устаревания в основном из-за инфракрасного прицела, для которого необходим инфракрасный прожектор. Кроме того, у этих танков неэффективная броня. Военный эксперт Василий Дандыкин назвал этом танк «поясом шахида», потому что снаряды расположены вокруг экипажа, передает телеканал 360.

Какие западные партнеры пообещали танки для Украины Инфографика: URA.RU