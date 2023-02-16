В Екатеринбурге продолжат трамвайную ветку на Широкую речку

17 февраля 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Когда именно будет продлена трамвайная ветка, власти не уточняют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге планируют проложить трамвайную ветку в район Широкой речки. Об этом замглавы города по вопросам строительства Рустам Галямов заявил на брифинге, передает корреспондент URA.RU. «Есть планы по продолжению трамвайной ветки на Широкую речку, градостроительная документация разработана, сейчас проходят общественные обсуждения. [Также] мы строим [линию] от Волгоградской до Серафимы Жерябиной, [есть] планы продолжить эту ветку по Вавилова, и продолжить от Волгоградской по улице Татищева» — сказал Галямов. В настоящий момент идут активные строительные работы в районе Академический: там трамвайную ветку могут запустить уже в ноябре 2023 года. Сейчас «Уралтрансмаш» (в составе Уралвагонзавода входит в госкорпорацию «Ростех») вступил в борьбу за контракт на поставку более 40 трехсекционных трамваев для обслуживания новой ветки в Академическом.

В Екатеринбурге планируют проложить трамвайную ветку в район Широкой речки. Об этом замглавы города по вопросам строительства Рустам Галямов заявил на брифинге, передает корреспондент URA.RU. «Есть планы по продолжению трамвайной ветки на Широкую речку, градостроительная документация разработана, сейчас проходят общественные обсуждения. [Также] мы строим [линию] от Волгоградской до Серафимы Жерябиной, [есть] планы продолжить эту ветку по Вавилова, и продолжить от Волгоградской по улице Татищева» — сказал Галямов. В настоящий момент идут активные строительные работы в районе Академический: там трамвайную ветку могут запустить уже в ноябре 2023 года. Сейчас «Уралтрансмаш» (в составе Уралвагонзавода входит в госкорпорацию «Ростех») вступил в борьбу за контракт на поставку более 40 трехсекционных трамваев для обслуживания новой ветки в Академическом.