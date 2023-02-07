«Ростех» вступил в борьбу за важнейший для Екатеринбурга контракт

08 февраля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Алексею Орлову увиденное на заводе понравилось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Уралтрансмаш» (в составе Уралвагонзавода входит в госкорпорацию «Ростех») вступил в борьбу за контракт на поставку более 40 трехсекционных трамваев для обслуживания новой ветки в Академический район Екатеринбурга. Для чиновников мэрии эта тема сейчас — настоящая головная боль. Трамвайную ветку в Академический хотят открыть к 300-летию (будет отмечаться в августе), но пользоваться ею в постоянном режиме горожане смогут через два-три месяца. «В чьих вагонах люди будут ездить, неясно. На эту тему прошло уже несколько совещаний», — знает источник URA.RU, близкий к муниципальному «Гортрансу». По его словам, изначально предполагалось, что трамваи закупят у московского «Трансмашхолдинга» (ТМХ) — ведь саму ветку, скорее всего, передадут в концессию связанной с ним компании «Мовиста Регионы». «Но ТМХ завален заказами на год вперед. К тому же уже есть договоренность, что к лету предприятие поставит в Екатеринбург 25 трамваев в рамках „путинской“ программы (об этом уже писало URA.RU — прим. ред.). Они будут курсировать по центральным маршрутам», — описал расклад второй собеседник. Статья по теме УГМК помогла мэру Екатеринбурга закрыть старый долг На этом фоне «Уралтрансмаш» устроил масштабную презентацию новой модели трамвая 71-415 — с участием мэра Алексея Орлова и журналистов. Увиденное Орлова впечатлило. Особенно ему понравилось, что «ростеховские» трамваи не зависят от иностранных комплектующих. «Будем входить в переговорный процесс», — анонсировал Орлов. Третий источник отмечает, что «Уралтрансмаш» настроен отработать заказ не только по Академическому, но и в целом по обновлению городского парка электротранспорта. А эта задача — на годы вперед. По словам Орлова, в Екатеринбурге сейчас эксплуатируется 400 вагонов, почти все из них изношены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Уралтрансмаш» (в составе Уралвагонзавода входит в госкорпорацию «Ростех») вступил в борьбу за контракт на поставку более 40 трехсекционных трамваев для обслуживания новой ветки в Академический район Екатеринбурга. Для чиновников мэрии эта тема сейчас — настоящая головная боль. Трамвайную ветку в Академический хотят открыть к 300-летию (будет отмечаться в августе), но пользоваться ею в постоянном режиме горожане смогут через два-три месяца. «В чьих вагонах люди будут ездить, неясно. На эту тему прошло уже несколько совещаний», — знает источник URA.RU, близкий к муниципальному «Гортрансу». По его словам, изначально предполагалось, что трамваи закупят у московского «Трансмашхолдинга» (ТМХ) — ведь саму ветку, скорее всего, передадут в концессию связанной с ним компании «Мовиста Регионы». «Но ТМХ завален заказами на год вперед. К тому же уже есть договоренность, что к лету предприятие поставит в Екатеринбург 25 трамваев в рамках „путинской“ программы (об этом уже писало URA.RU — прим. ред.). Они будут курсировать по центральным маршрутам», — описал расклад второй собеседник. На этом фоне «Уралтрансмаш» устроил масштабную презентацию новой модели трамвая 71-415 — с участием мэра Алексея Орлова и журналистов. Увиденное Орлова впечатлило. Особенно ему понравилось, что «ростеховские» трамваи не зависят от иностранных комплектующих. «Будем входить в переговорный процесс», — анонсировал Орлов. Третий источник отмечает, что «Уралтрансмаш» настроен отработать заказ не только по Академическому, но и в целом по обновлению городского парка электротранспорта. А эта задача — на годы вперед. По словам Орлова, в Екатеринбурге сейчас эксплуатируется 400 вагонов, почти все из них изношены.