Власти Екатеринбурга снесут тысячи гаражей

Мэрия Екатеринбурга планирует снести семь тысяч гаражей, которые построены незаконно. Слова замглавы города по вопросам строительства Рустама Галямова с брифинга передает корреспондент URA.RU.
По словам Галямова, в Екатеринбурге сейчас порядка семи тысяч гаражей, и только три из них установлены законно. Схему, «где могут находиться гаражи, а где — нет», составило МБУ «Геотрест».
«[Начинается] работа по выносу и демонтажу [незаконных гаражей]. Начнем с центра. В радиусе „утюга“ мы вообще не видим нахождение гаражей, по мере ухода к окраинам — только в тех местах, где это возможно», — заявил Галямов. Что будут делать с освобожденными участками, чиновник не уточнил.
Ранее Галямов заявил, что в Екатеринбурге планируют проложить трамвайную ветку в район Широкой речки. В настоящий момент по этому поводу проходят общественные обсуждения.
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