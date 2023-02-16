Власти Екатеринбурга снесут тысячи гаражей

17 февраля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Что будут делать с освобожденными участками, когда гаражи снесут, Галямов уточнять не стал Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Мэрия Екатеринбурга планирует снести семь тысяч гаражей, которые построены незаконно. Слова замглавы города по вопросам строительства Рустама Галямова с брифинга передает корреспондент URA.RU. По словам Галямова, в Екатеринбурге сейчас порядка семи тысяч гаражей, и только три из них установлены законно. Схему, «где могут находиться гаражи, а где — нет», составило МБУ «Геотрест». «[Начинается] работа по выносу и демонтажу [незаконных гаражей]. Начнем с центра. В радиусе „утюга“ мы вообще не видим нахождение гаражей, по мере ухода к окраинам — только в тех местах, где это возможно», — заявил Галямов. Что будут делать с освобожденными участками, чиновник не уточнил. Ранее Галямов заявил, что в Екатеринбурге планируют проложить трамвайную ветку в район Широкой речки. В настоящий момент по этому поводу проходят общественные обсуждения.

Мэрия Екатеринбурга планирует снести семь тысяч гаражей, которые построены незаконно. Слова замглавы города по вопросам строительства Рустама Галямова с брифинга передает корреспондент URA.RU. По словам Галямова, в Екатеринбурге сейчас порядка семи тысяч гаражей, и только три из них установлены законно. Схему, «где могут находиться гаражи, а где — нет», составило МБУ «Геотрест». «[Начинается] работа по выносу и демонтажу [незаконных гаражей]. Начнем с центра. В радиусе „утюга“ мы вообще не видим нахождение гаражей, по мере ухода к окраинам — только в тех местах, где это возможно», — заявил Галямов. Что будут делать с освобожденными участками, чиновник не уточнил. Ранее Галямов заявил, что в Екатеринбурге планируют проложить трамвайную ветку в район Широкой речки. В настоящий момент по этому поводу проходят общественные обсуждения.